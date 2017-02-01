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亚洲 | 2017年 2月 2日 星期四 07:19 BJT

****主要国家经济指标预测--2月2日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段     预估值       前值
    
    2月1日(三)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                   前周         --    卖超5,390
         外资投资日本股票(亿日圆)                                      卖超3,761
    
    2月2日(四)
    0030 澳洲建筑许可                              12月        -2.0%       +7.0%
             民间住宅建筑许可                                    --        -0.2%
    0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元)            12月       顺差22   顺差12.43
                       进口                                      --         持平
                       出口                                      --        +8.0%
    0815 瑞士零售销售(较上年同期)                  12月          --        +0.9%
    0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI                   1月         53.8        54.2
    1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)         12月        +0.4%       +0.3%
                                  (较上年同期)                 +1.3%       +0.1%
    1200 英国央行利率决定                         　1月        0.25%       0.25%
                量化宽松规模(亿英镑)                           4,350       4,350
                货币政策委员会(MPC)投票结果                    0-9-0       0-9-0
                                                                 (升息-不变-降息)
    1230 美国Challenger企业计划裁员岗位(个)         1月          --       33,627
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)           1月28日当周     25.0        25.9
                 四周均值(万人)                                  --        24.55
                 续请失业金人数(万人)           1月21日当周    206.5         210
    1330 美国单位劳工成本                        第四季初值    +1.9%       +0.7%
             非农业生产率                                      +1.0%       +3.1%
    2300 韩国经常帐收支(亿美元)                    12月          --     盈余71.4
    
    2月2-8日
    0500 日本消费者信心指数                         1月          --         43.1

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 

    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段      现值       预估值

    2月1日(三)
    0000 韩国贸易收支(亿美元)                    1月初值      顺差32         --  
             出口(较上年同期)                                 +11.2%       +8.7%
             进口(较上年同期)                                 +18.6%       +8.5%
    0030 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI)   1月         49.0         --
    0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)          1月         52.7         -- 
    0100 中国官方制造业PMI                          1月         51.3        51.2
             官方非制造业PMI                                    54.6         --
    0700 英国Nationwide房屋价格(较前月)             1月        +0.2%        持平
                               (较上年同期)                    +4.3%       +4.4% 
    0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI)              1月         54.6        55.8
    0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI                1月         53.0        53.2  
    0850 法国Markit制造业PMI                      1月终值       53.6        53.4
    0855 德国Markit/BME制造业PMI                  1月终值       56.4        56.5
    0900 欧元区Markit制造业PMI                    1月终值       55.2        55.1
    0930 英国Markit/CIPS制造业PMI                   1月         55.9        55.9
    1315 美国ADP民间就业岗位变动(万个)              1月     增加24.6    增加16.5 
    1430 加拿大Markit经季调制造业采购经理人指数(PMI)1月         53.5         --  
    1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)      1月终值       55.0         -- 
    1500 美国建筑支出(较前月)                      12月        -0.2%       +0.2% 
    1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数            1月         56.0        55.0  
                              投入物价分项指数                  69.0        66.0
                              就业分项指数                      56.1        53.1
                              新订单分项指数                    60.4         -- 
    1900 美国联邦基金利率目标                        --  0.50%-0.75%   0.50%-0.75% 
    2030 美国汽车销量年率(万辆)                     1月        1,761       1,755 
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)            1月         +0.9%     +0.35%
                               (较上年同期)                     +2.0%      +1.5%
   (完)  
 
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 汪红英/戴素萍；审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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