主要国家经济指标预测--2月2日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月1日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超5,390 外资投资日本股票(亿日圆) 卖超3,761 2月2日(四) 0030 澳洲建筑许可 12月 -2.0% +7.0% 民间住宅建筑许可 -- -0.2% 0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元) 12月 顺差22 顺差12.43 进口 -- 持平 出口 -- +8.0% 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 12月 -- +0.9% 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 1月 53.8 54.2 1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 +0.4% +0.3% (较上年同期) +1.3% +0.1% 1200 英国央行利率决定 1月 0.25% 0.25% 量化宽松规模(亿英镑) 4,350 4,350 货币政策委员会(MPC)投票结果 0-9-0 0-9-0 (升息-不变-降息) 1230 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 1月 -- 33,627 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月28日当周 25.0 25.9 四周均值(万人) -- 24.55 续请失业金人数(万人) 1月21日当周 206.5 210 1330 美国单位劳工成本 第四季初值 +1.9% +0.7% 非农业生产率 +1.0% +3.1% 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 12月 -- 盈余71.4 2月2-8日 0500 日本消费者信心指数 1月 -- 43.1 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2月1日(三) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 1月初值 顺差32 -- 出口(较上年同期) +11.2% +8.7% 进口(较上年同期) +18.6% +8.5% 0030 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月 49.0 -- 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 1月 52.7 -- 0100 中国官方制造业PMI 1月 51.3 51.2 官方非制造业PMI 54.6 -- 0700 英国Nationwide房屋价格(较前月) 1月 +0.2% 持平 (较上年同期) +4.3% +4.4% 0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 1月 54.6 55.8 0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI 1月 53.0 53.2 0850 法国Markit制造业PMI 1月终值 53.6 53.4 0855 德国Markit/BME制造业PMI 1月终值 56.4 56.5 0900 欧元区Markit制造业PMI 1月终值 55.2 55.1 0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 1月 55.9 55.9 1315 美国ADP民间就业岗位变动(万个) 1月 增加24.6 增加16.5 1430 加拿大Markit经季调制造业采购经理人指数(PMI)1月 53.5 -- 1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月终值 55.0 -- 1500 美国建筑支出(较前月) 12月 -0.2% +0.2% 1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 1月 56.0 55.0 投入物价分项指数 69.0 66.0 就业分项指数 56.1 53.1 新订单分项指数 60.4 -- 1900 美国联邦基金利率目标 -- 0.50%-0.75% 0.50%-0.75% 2030 美国汽车销量年率(万辆) 1月 1,761 1,755 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 +0.9% +0.35% (较上年同期) +2.0% +1.5% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 汪红英/戴素萍；审校 张若琪)