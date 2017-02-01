路透基点：景泰富地产筹得等值26.5亿港元贷款--TRLPC

路透2月1日 - 根据证交所文件，香港上市房地产公司合景泰富地产控股有限公司已经从五家银行筹集到等值26.5亿港元(3.42亿美元)四年期可转移定期贷款。

东亚银行、恒生银行、汇丰、渣打银行(香港)为牵头行兼簿记行(MLAB)，渣打银行并担任代理行。创兴银行也是参贷行之一。

该文件称，本项双币别融资案已在1月27日签约，贷款由148.5万港元、以及1.50亿美元两部分所组成，并且有2.50亿美元的超额配售权。

借款方旗下子公司为贷款保证人。贷款所得将用于再融资以及企业融资需求。(完)