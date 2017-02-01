路透基点：景泰富地产筹得等值26.5亿港元贷款--TRLPC

重温稿-中国经济：第三批混改试点企业将进一步扩围，重点从地方选择--发改委
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。
路透2月1日 - 根据证交所文件，香港上市房地产公司合景泰富地产控股有限公司已经从五家银行筹集到等值26.5亿港元(3.42亿美元)四年期可转移定期贷款。
东亚银行、恒生银行、汇丰、渣打银行(香港)为牵头行兼簿记行(MLAB)，渣打银行并担任代理行。创兴银行也是参贷行之一。
该文件称，本项双币别融资案已在1月27日签约，贷款由148.5万港元、以及1.50亿美元两部分所组成，并且有2.50亿美元的超额配售权。
借款方旗下子公司为贷款保证人。贷款所得将用于再融资以及企业融资需求。(完)
(编译 李婷仪 审校 高琦)
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月24日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超18,212 外资投资日股(亿日圆) -- 买超3,722 5月25日(四) -- 韩国央行利率决定 5月 1.25% 1.25% 0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 3月 -- +5.3% (未经季节调整，较上年同期) -- +7.8% 工业销售(经季节调整，较前月) 3月
2303GMT * 美元兑日圆外亚币走软，因美联储会议记录并未确认6月将升息 * 联储会议记录暗示“很快”升息，但对第一季经济情况有些担忧 * 美债收益率小幅下滑，10年期收益率报2.26%；美元指数下跌 * OPEC料延长减产协议九个月，油价下跌 * 股市、黄金持稳，商品价格涨跌互现 (完) (编译 张荻； 审校 张若琪)