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亚洲 | 2017年 2月 1日 星期三 16:06 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收挫4.8%，泰国拍卖库存计划令胶价承压

TOCOM-7月合约 <0#2JRU:>收跌15.8日圆，报每公斤315.5日圆(2.78美元)，为1月26日以来最低结算价。

周二公布港口初步数据显示，2016年1-12月科特迪瓦(象牙海岸)出口533,913吨天然橡胶，同比增加近22%。

泰国橡胶协会名誉主席Luckchai Kittipol周一告诉路透，泰国将在2月14日标售10万吨国家储备胶。

“泰国即将进行的标售缓解了供应忧虑，”东京的一名经纪商说道。

上海市场因春节假期休市。

新加坡商品交易所(SICOM)3月期胶 近月合约最新报每公斤228美分，下跌2.2美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/王琛；审校 于春红/张明钧)
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