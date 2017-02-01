亚洲橡胶：TOCOM期胶收挫4.8%，泰国拍卖库存计划令胶价承压

TOCOM-7月合约 <0#2JRU:>收跌15.8日圆，报每公斤315.5日圆(2.78美元)，为1月26日以来最低结算价。

泰国橡胶协会名誉主席Luckchai Kittipol周一告诉路透，泰国将在2月14日标售10万吨国家储备胶。

“泰国即将进行的标售缓解了供应忧虑，”东京的一名经纪商说道。