企业并购：Hyundai Commercial将部分买入GE所持韩国信用卡公司股权

路透首尔2月1日 - 汽车融资公司Hyundai Commercial Inc 周三表示，已经决定以2,980亿韩元(2.58亿美元)收购部分通用电气 所持韩国信用卡公司Hyundai Card Co Ltd 的股权。

Hyundai Commercial在一份监管机构申报文件中表示，出于“管理方面的目的”，计画在2月24日从通用电气买进3,050万股Hyundai Card股份，但未说明详情。

通用电气拥有6,900万股的Hyundai Card股份，在此同时截至9月底现代汽车 持有5,930万股。(完)