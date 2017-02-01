国际油市：油价持稳，因俄罗斯加入OPEC减产行列以平衡油市

油价扭转早先跌势，此前有报导称俄罗斯12月至1月间削减石油和凝析气产量约10万桶/日，至1,111万桶/日。

俄罗斯减产是石油输出国组织(OPEC)主导行动的一部分，OPEC达成减产协议以提振油市并结束全球燃料供应过剩局面。俄罗斯并非OPEC成员。

OPEC称，将在2017年上半年减产120万桶/日。俄罗斯等其它产油国承诺另减产60万桶/日。

周二公布的一项路透调查显示，1月OPEC产量下降逾100万桶/日，至12-1月间的3,227万桶/日。

“这是个良好的开端...削减产量令市场重回平衡状态，”期货经纪商AxiTrader首席市场策略师Greg McKenna说道。

交易商称，有报告指出美国原油库存增加，也使油价难以大幅上涨。

“美国石油协会(API)公布的原油库存增加580万桶，远远高于预期，令布兰特原油和西德克萨斯中质油(WTI)很快吐回了涨幅，”新加坡的期货经纪商OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley说道。

API数据显示美国商业原油库存现为4.88亿桶。

美国能源资料协会(EIA)将在周三晚些时候公布官方库存数据。(完)

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