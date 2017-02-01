国际油市：油价持稳，因俄罗斯加入OPEC减产行列以平衡油市

重温稿-中国经济：第三批混改试点企业将进一步扩围，重点从地方选择--发改委
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。
油价扭转早先跌势，此前有报导称俄罗斯12月至1月间削减石油和凝析气产量约10万桶/日，至1,111万桶/日。
俄罗斯减产是石油输出国组织(OPEC)主导行动的一部分，OPEC达成减产协议以提振油市并结束全球燃料供应过剩局面。俄罗斯并非OPEC成员。
OPEC称，将在2017年上半年减产120万桶/日。俄罗斯等其它产油国承诺另减产60万桶/日。
周二公布的一项路透调查显示，1月OPEC产量下降逾100万桶/日，至12-1月间的3,227万桶/日。
“这是个良好的开端...削减产量令市场重回平衡状态，”期货经纪商AxiTrader首席市场策略师Greg McKenna说道。
交易商称，有报告指出美国原油库存增加，也使油价难以大幅上涨。
“美国石油协会(API)公布的原油库存增加580万桶，远远高于预期，令布兰特原油和西德克萨斯中质油(WTI)很快吐回了涨幅，”新加坡的期货经纪商OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley说道。
API数据显示美国商业原油库存现为4.88亿桶。
美国能源资料协会(EIA)将在周三晚些时候公布官方库存数据。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红/王琛；审校 张明钧)
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月24日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超18,212 外资投资日股(亿日圆) -- 买超3,722 5月25日(四) -- 韩国央行利率决定 5月 1.25% 1.25% 0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 3月 -- +5.3% (未经季节调整，较上年同期) -- +7.8% 工业销售(经季节调整，较前月) 3月
2303GMT * 美元兑日圆外亚币走软，因美联储会议记录并未确认6月将升息 * 联储会议记录暗示“很快”升息，但对第一季经济情况有些担忧 * 美债收益率小幅下滑，10年期收益率报2.26%；美元指数下跌 * OPEC料延长减产协议九个月，油价下跌 * 股市、黄金持稳，商品价格涨跌互现 (完) (编译 张荻； 审校 张若琪)