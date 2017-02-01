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亚洲 | 2017年 2月 1日 星期三 16:48 BJT

《汇市简讯》美元/日圆受进口商需求及投机客回补等买盘推升

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    * 美元/日圆继续从周二的112.08低位回升。据传112.00处存在障碍
    * 日本进口商的需求以及投机客买回推高市场
    * 鉴于美国有关汇率的言论、以及安倍晋三与特朗普将于2月10日会
面，预计交投将呈现震荡
    * 技术面偏向下行，但需突破费波纳奇回档位111.99
    * 卖压主要在113.81，云区妨碍盘中涨势
    * 美元/日圆图表 reut.rs/2jVhKxD(完)
    
  
 (编译 王琛；审校 张明钧)
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