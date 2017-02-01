《汇市简讯》美元/日圆受进口商需求及投机客回补等买盘推升

0827GMT * 美元/日圆继续从周二的112.08低位回升。据传112.00处存在障碍 * 日本进口商的需求以及投机客买回推高市场 * 鉴于美国有关汇率的言论、以及安倍晋三与特朗普将于2月10日会 面，预计交投将呈现震荡 * 技术面偏向下行，但需突破费波纳奇回档位111.99 * 卖压主要在113.81，云区妨碍盘中涨势 * 美元/日圆图表 reut.rs/2jVhKxD(完) (编译 王琛；审校 张明钧)