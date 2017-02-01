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亚洲 | 2017年 2月 1日 星期三 17:10 BJT

路透基点：温州瓯江北口大桥获55亿元人民币项目融资--TRLPC

路透2月1日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国国有企业温州瓯江口大桥有限公司已与五家银行签订一笔55亿元人民币25年定期贷款，用于兴建温州瓯江北口大桥。

中国国家开发银行为牵头行，贷款利率为中国人民银行基准利率的92%。中国农业银行、中国交通银行、中国工商银行及兴业银行参与。

温州瓯江北口大桥为全长7.9公里的收费道路，总投资约91亿元人民币。去年开工，预计花费五年完成。

贷款的部分担保为高速公路收费权质押。签约已于1月22日完成。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
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