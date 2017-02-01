路透基点：温州瓯江北口大桥获55亿元人民币项目融资--TRLPC

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透2月1日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国国有企业温州瓯江口大桥有限公司已与五家银行签订一笔55亿元人民币25年定期贷款，用于兴建温州瓯江北口大桥。
中国国家开发银行为牵头行，贷款利率为中国人民银行基准利率的92%。中国农业银行、中国交通银行、中国工商银行及兴业银行参与。
温州瓯江北口大桥为全长7.9公里的收费道路，总投资约91亿元人民币。去年开工，预计花费五年完成。
贷款的部分担保为高速公路收费权质押。签约已于1月22日完成。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。