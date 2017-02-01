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亚洲 | 2017年 2月 1日 星期三 17:35 BJT

《全球汇市》美元走势挣扎，1月份跌幅创30年来同期最大

纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0793  1.0795  -0.02  +2.66  1.0513
    美元/日圆            113.40  112.78  +0.55  -2.97  116.87
    欧元/日圆         122.41  121.78  +0.52  -0.59  123.14
    美元/瑞郎            0.9894  0.9892  +0.02  -2.79  1.0178
    英镑/美元            1.2597  1.2577  +0.16  +2.12  1.2336
    美元/加元            1.3069  1.3028  +0.31  -2.69  1.3430
    美元/离岸人民币      6.8318  6.8265  +0.08  -2.02  6.9726
    澳元/美元            0.7588  0.7583  +0.07  +5.17  0.7215
    新西兰元/美元        0.7273  0.7306  -0.45  +4.78  0.6941
    欧元/瑞郎         1.0680  1.0680  +0.00  -0.35  1.0717
    欧元/英镑         0.8569  0.8583  -0.16  +0.60  0.8518
    欧元/瑞典克朗     9.4195  9.4367  -0.18  -1.67  9.5799
    美元/挪威克朗        8.2383  8.2410  -0.03  -4.62  8.6370
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    全部现汇报价             

 (编译 蔡美珍/刘秀红/李春喜/王琛；审校 于春红/高琦/张明钧)
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