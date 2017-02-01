欧元债市：法国公债收益率上升，受总统大选风险影响

“我们利用法国与比利时的息差来衡量政治不确定性，在勒庞顾问具体提出‘法退’计划内容后，这一息差进一步扩大，”荷兰安智银行策略师Martin van Vliet称，“而且随着菲永也陷入麻烦，法国公债目前绝对是表现落后。”

法国10年期公债收益率较比利时同期限公债收益率之差周三触及22.4个基点。

法国10年期公债收益率周三涨4个基点至1.08%，接近本周所及16个月高位，1月上升34个基点，为2015年6月以来最大月线涨幅。

德国10年期公债收益率 涨2.3个基点至0.46%。法国与德国10年期公债收益率之差为62个基点，仅较本周稍早所及一年高位低1个基点。(完)

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