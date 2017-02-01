国际油市：亚洲柴油价差下跌，因交易活动放缓

路透新加坡2月1日 - 亚洲柴油价差周三下跌，行业消息人士表示，因柴油交易在2016年最后一季相当热络后，在本月首日放慢脚步。

交易商预期3月开始的炼厂维修季增加，将会拉抬价差。

他们并表示，今年柴油需求料将比前几年来得好，因矿业改善提振了澳洲和印尼方面的需求。

斯里兰卡的Ceylon Petroleum持续在现货市场求购柴油船货，而这也支持了含硫500ppm柴油的价差。

交易商表示，由于炼厂愈来愈转向生产较低含硫的柴油，这也使得含硫500ppm的柴油供应更加有限。

石油连盟数据显示，1月28日止当周煤油销售较前周大增24.2%，该取暖油库存降至130万桶，为2016年6月以来最低。

交易商称，寒冬也可能提振取暖油需求。

现货市场上无交易达成。(完)

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