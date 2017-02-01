国际油市：亚洲汽油裂解价差触及一年高位，因供应紧俏

路透新加坡2月1日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及一年高位每桶12.43美元，交易商表示，这是受到亚洲供应紧俏和西方人气改善所支撑。

1120GMT时，美国汽油期货略高于1.56美元，高于上交易日结算价1.55美元。

贸易和产业消息人士预期汽油市场今年表现将好于去年，Energy Aspects预期亚洲的供给将较需求高出17.6万桶/日，2016年为20.6万桶/日。

新加坡市场现货交易总计为15万桶，为1月25日以来单日最低量。

周三现货市场交易三艘船货中，Emirates National Oil(ENOC)售出其中一艘；上月该公司买进18艘汽油船货，总计90万桶。

亚洲石脑油需求仍强劲，买方以极高的升水敲进船货。

韩国LG化学买进3月下半月交货的石脑油船货，到岸价格(C&F)较日本报价每吨升水约9美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻