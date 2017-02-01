国际油市：亚洲汽油裂解价差触及一年高位，因供应紧俏

重温稿-中国经济：第三批混改试点企业将进一步扩围，重点从地方选择--发改委
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。
路透新加坡2月1日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及一年高位每桶12.43美元，交易商表示，这是受到亚洲供应紧俏和西方人气改善所支撑。
1120GMT时，美国汽油期货略高于1.56美元，高于上交易日结算价1.55美元。
贸易和产业消息人士预期汽油市场今年表现将好于去年，Energy Aspects预期亚洲的供给将较需求高出17.6万桶/日，2016年为20.6万桶/日。
新加坡市场现货交易总计为15万桶，为1月25日以来单日最低量。
周三现货市场交易三艘船货中，Emirates National Oil(ENOC)售出其中一艘；上月该公司买进18艘汽油船货，总计90万桶。
亚洲石脑油需求仍强劲，买方以极高的升水敲进船货。
韩国LG化学买进3月下半月交货的石脑油船货，到岸价格(C&F)较日本报价每吨升水约9美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 张明钧)
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月24日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超18,212 外资投资日股(亿日圆) -- 买超3,722 5月25日(四) -- 韩国央行利率决定 5月 1.25% 1.25% 0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 3月 -- +5.3% (未经季节调整，较上年同期) -- +7.8% 工业销售(经季节调整，较前月) 3月
2303GMT * 美元兑日圆外亚币走软，因美联储会议记录并未确认6月将升息 * 联储会议记录暗示“很快”升息，但对第一季经济情况有些担忧 * 美债收益率小幅下滑，10年期收益率报2.26%；美元指数下跌 * OPEC料延长减产协议九个月，油价下跌 * 股市、黄金持稳，商品价格涨跌互现 (完) (编译 张荻； 审校 张若琪)