国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差止跌，但上涨恐有限

路透新加坡2月1日 - 亚洲380-cst燃料油跨月价差周三扳回上日部分跌幅，但多数交易商仍认为2月下跌的可能性要高于上涨，因2月燃料油将稳定流入新加坡；上日跌势导致部分跨月价差合约跌至新低。

反之，其他交易商仍认为虽然2月有稳定流入，但近期燃料油市场从数月高点下跌的走势过分夸张，因当前库存水准和稳定需求达至平衡。

行业消息人士称，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油2月/3月跨月价差1000GMT时在每吨负0.75美元交投，高于周二结算价每吨负1.50美元。

3月/4月跨月价差贴水也收窄，较上日上涨0.50美元至每吨负0.50美元。

实货市场方面，380-cst现货价差FO380-SIN-DIF跌至近六个月低点，消息人士称此乃因供应商积极抛售，市场买兴有限。

380-cst燃料油每吨现货较新加坡报价贴水0.88美元，较周二贴水0.66美元下滑0.22美元，创下8月16日以来最低。

普氏窗口回报有三笔现货交易，总计有4万吨380-cst燃料油成交，另有2万吨180-cst燃料油成交。(完)

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