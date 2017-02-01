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市场报道 | 2017年 2月 2日 星期四 05:13 BJT

美股盘后：FACEBOOK上扬3%，此前公布季度业绩

路透2月1日 - FACEBOOK 周三在美股盘后交易上扬3%，此前该公司公布业绩。

FACEBOOK公布第四季每股收益1.21美元，总营收为88.09亿美元，上年同期为58.41亿美元。

该公司还公布，截至12月31日的月均活跃用户数(MAUS)达到18.6亿，按年增长17%。移动设备MAUS达到17.4亿，按年增长21%。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期为第四季每股盈利为1.31美元，营收为85.1亿美元。(完)
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