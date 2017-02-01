美股盘后：FACEBOOK上扬3%，此前公布季度业绩

标题新闻：葡萄牙财长称预计第二季经济成长或高于3%，今年成长超过2%，受出口和投资带动
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路透2月1日 - FACEBOOK 周三在美股盘后交易上扬3%，此前该公司公布业绩。
FACEBOOK公布第四季每股收益1.21美元，总营收为88.09亿美元，上年同期为58.41亿美元。
该公司还公布，截至12月31日的月均活跃用户数(MAUS)达到18.6亿，按年增长17%。移动设备MAUS达到17.4亿，按年增长21%。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期为第四季每股盈利为1.31美元，营收为85.1亿美元。(完)
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FDIC为美国联邦存款保险公司 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
全美不动产协会公布，美国4月成屋销售下降2.3%，年率为557万户。 3月成屋销售年率下修至570万户，仍为2007年2 月来最高，前值为571万户。 美国商务部修正了5月16日公布的4月建筑许可数据，4月建筑许可年率修正为122.8万户，前值为122.9万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)