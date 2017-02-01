金属期市：期铜从两个月高位回落，因美元反弹和获利了结

* 金属价格受智利罢工威胁影响飙升后出现获利了结

* 特朗普对营商有利的政策承诺引发的上涨行情消退

路透伦敦2月1日 - 伦敦期铜周三下跌，因美元反弹，以及在智利的全球最大铜矿的罢工威胁推升铜价至两个月高位后，出现获利了结。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收跌0.7%，报每吨5,947美元，稍早触及两个月高位6,007美元。受中国为期一周的农历新年假期影响，市场交投清淡。上海期交所将在周五重新开市。

必和必拓 在智利的Escondida铜矿的工人投票拒绝公司开出的薪资条件，将进行罢工。

罢工原定大约48小时后开始，但工会称，公司可能会要求政府出面调停，试图化解纠纷，这可能会使罢工行动再度推后一周左右。

Escondida铜矿在2015年的铜产量为115万吨，约占全球铜总产量的6%。

“我们认为Escondida铜矿(罢工)导致供应受扰的风险已经被市场消化，且对美国基建支出的预期有些过分乐观。如果在某些州修建高速公路，并不需要铜，”Julius Baer的商品研究部主管Norbert Rucker称。

近几日，对美国总统特朗普有利于营商的财政刺激承诺将会提振美国经济的希望减退，市场担心特朗普的民粹主义政策带来的负面影响。

强于预期的美国民间就业和制造业数据未能提振铜价，因交易商转而关注美元走强，并等待即将开始的智利铜矿罢工的进一步消息。

LME期镍 收涨3%，报10,250美元。期铅 收跌1.6%，报2,333美元。期锡 收涨0.1%，报19,850美元。

期铝 收盘持平，报每吨1,819美元。期锌 收涨0.7%，报2,880美元，稍早触及两个月峰值。(完)

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