芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，因出口需求和技术性买入

纽约期市：可可期货录得2011年以来最大单日跌幅，交投活跃
路透纽约/伦敦5月24日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急挫，录得2011年以来最大单日跌幅，因空头回补引发的涨势消退，止损指令加剧了今日的抛售，供应过剩预期也重压市场。
路透芝加哥2月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上涨，在早盘下跌后反弹，交易商称，受助于出口销售消息和2月伊始的一轮基金买盘。
CBOT-3月大豆合约 收涨12-1/4美分，报每蒲式耳10.36-3/4美元。
大豆市场反弹，此前3月合约 在两周半低位10.17美元寻获强劲技术支撑。
美国农业部表示，民间出口商销售23.67万吨大豆到未知的目的地，包括17.07万吨2016-17销售年度大豆和6.6万吨2017-18销售年度大豆。
CBOT-3月豆粕期货 收涨1.4美元，报336美元。CBOT-3月豆油期货 上涨0.46美分，报34.31美分。
今日CBOT大豆预估成交量为183,492口，豆粕为79,781口，豆油为87,386口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约/伦敦5月24日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急挫，录得2011年以来最大单日跌幅，因空头回补引发的涨势消退，止损指令加剧了今日的抛售，供应过剩预期也重压市场。
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