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亚洲 | 2017年 2月 2日 星期四 06:05 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月1日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴         101.57    +0.26    +0.26   1415141
    京东                28.13    -0.27    -0.95   4106827
    新浪              69.48    -0.24    -0.34    325733
    搜狐              39.69    +0.02    +0.05    109285
    网易             253.82    -0.08    -0.03    670127
    百度             173.82    -1.25    -0.71   1205233
    
    台湾
    台湾积体电路       31.08    +0.17    +0.55   1165491
    联电                1.88    +0.07    +3.87    427660
    日月光              5.78    +0.06    +1.05    187638
    硅品精密           7.64    +0.05    +0.66    106322
    和信超媒体         3.19    -0.02    -0.62     16587
    友达                4.23    +0.04    +0.95    226500
    中华电信           31.37    -0.19    -0.60    195360
    台湾国际航电      48.13    -0.16    -0.33   1371056
    
    香港
    中国移动           56.91    -0.09    -0.16     89876
    中国联通           11.90    -0.07    -0.58     74922
    中国电信           47.79    -0.26    -0.54      9521
    中芯国际            6.78    -0.10    -1.45     50236
    电讯盈科         6.23    +0.31    +5.24       575
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 郑茵 审校 张荻)
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