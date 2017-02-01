《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月1日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 101.57 +0.26 +0.26 1415141 京东 28.13 -0.27 -0.95 4106827 新浪 69.48 -0.24 -0.34 325733 搜狐 39.69 +0.02 +0.05 109285 网易 253.82 -0.08 -0.03 670127 百度 173.82 -1.25 -0.71 1205233 台湾 台湾积体电路 31.08 +0.17 +0.55 1165491 联电 1.88 +0.07 +3.87 427660 日月光 5.78 +0.06 +1.05 187638 硅品精密 7.64 +0.05 +0.66 106322 和信超媒体 3.19 -0.02 -0.62 16587 友达 4.23 +0.04 +0.95 226500 中华电信 31.37 -0.19 -0.60 195360 台湾国际航电 48.13 -0.16 -0.33 1371056 香港 中国移动 56.91 -0.09 -0.16 89876 中国联通 11.90 -0.07 -0.58 74922 中国电信 47.79 -0.26 -0.54 9521 中芯国际 6.78 -0.10 -1.45 50236 电讯盈科 6.23 +0.31 +5.24 575 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 美股盘中英文报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 郑茵 审校 张荻)