加拿大股市：结束四日跌势小幅收升，资源类股上扬

标题新闻：英国警方称已拘捕与曼彻斯特爆炸案有关第七人，之前搜查了英格兰中部纳尼顿一处地址
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路透多伦多2月1日 - 加拿大指标股指周三小幅收升，矿业股和能源股上涨，因油价和一些基本金属价格上扬；核企Cameco 股价下跌，受其一份合约被取消的消息影响。
之前股指连跌四日，并在周二创年内最低收位，之前一度距离纪录高位近在咫尺。
“我认为我们正在摸索，试图判断市场究竟会继续上涨，还是已经来到短期停顿阶段，”RKH Investments总裁兼首席运营官Rick Hutcheon表示，他认为暂时停顿的可能性更大。
Hutcheon说，“市场现在需要看到更明确的信号，”尤其是涉及美国总统特朗普的经济政策。
加拿大股市S&P/TSX综合指数 收高16.13点，或0.11%，报15,402.39点。上涨股和下跌股之比为1.4:1.
材料类股涨1%。能源类股涨0.4%，但Cameco重挫11.3%至14.70加元，因之前东京电力 取消一笔约13亿加元的铀供应合约。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三在总统特朗普上任后的首次会议上维持利率不变，但对美国经济的评估相对乐观，暗示其在今年收紧货币政策的计划并未改变。 (完)
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月24日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超18,212 外资投资日股(亿日圆) -- 买超3,722 5月25日(四) -- 韩国央行利率决定 5月 1.25% 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 5月 -- 101.2 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)4月 +0.4% +0.2%
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