加拿大股市：结束四日跌势小幅收升，资源类股上扬

路透多伦多2月1日 - 加拿大指标股指周三小幅收升，矿业股和能源股上涨，因油价和一些基本金属价格上扬；核企Cameco 股价下跌，受其一份合约被取消的消息影响。

之前股指连跌四日，并在周二创年内最低收位，之前一度距离纪录高位近在咫尺。

“我认为我们正在摸索，试图判断市场究竟会继续上涨，还是已经来到短期停顿阶段，”RKH Investments总裁兼首席运营官Rick Hutcheon表示，他认为暂时停顿的可能性更大。

Hutcheon说，“市场现在需要看到更明确的信号，”尤其是涉及美国总统特朗普的经济政策。

加拿大股市S&P/TSX综合指数 收高16.13点，或0.11%，报15,402.39点。上涨股和下跌股之比为1.4:1.

材料类股涨1%。能源类股涨0.4%，但Cameco重挫11.3%至14.70加元，因之前东京电力 取消一笔约13亿加元的铀供应合约。