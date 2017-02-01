标题新闻：美国参议院投票确认前艾克森美孚CEO蒂勒森出任国务卿

****日韩经济指标预测--5月25日-6月1日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月24日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超18,212 外资投资日股(亿日圆) -- 买超3,722 5月25日(四) -- 韩国央行利率决定 5月 1.25% 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 5月 -- 101.2 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)4月 +0.4% +0.2%