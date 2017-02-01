日韩经济指标预测--2月2日-2月9日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月30日当周 2月1日(三) 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 +0.35% +0.1% (较上年同期) +1.50% +1.3% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超5,390 外资投资日本股票(亿日圆) 卖超3,761 2月2日(四) 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 12月 -- 盈余71.4 2月2-8日 0500 日本消费者信心指数 1月 -- 43.1 2月3日(五) 暂无重要经济数据公布 2月6日当周 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 2月7日(二) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 1月 -- +2.6% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 12月 -- 盈余14,155 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 -- 12,169 2月8-10日 -- 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 1月 -- 44.43 -- 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 2月 -- 40.81 2月8日(三) 0300 韩国L货供额 12月 -- +8.0% 0500 日本服务业景气判断指数 1月 -- 51.4 2350 日本机械订单(较前月) 12月 -- -5.1% (较上年同期) -- +10.4% 2月9日(四) 2350 日本企业物价指数(较前月) 1月 -- +0.6% (较上年同期) -- -1.2% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结