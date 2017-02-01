日韩经济指标预测--2月2日-2月9日****

标题新闻：英国警方称已拘捕与曼彻斯特爆炸案有关第七人，之前搜查了英格兰中部纳尼顿一处地址
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月30日当周 2月1日(三) 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月 +0.35% +0.1% (较上年同期) +1.50% +1.3% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超5,390 外资投资日本股票(亿日圆) 卖超3,761 2月2日(四) 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 12月 -- 盈余71.4 2月2-8日 0500 日本消费者信心指数 1月 -- 43.1 2月3日(五) 暂无重要经济数据公布 2月6日当周 2月6日(一) 0000 日本加班工资 12月 -- -1.3% 2月7日(二) 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 1月 -- +2.6% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 12月 -- 盈余14,155 2350 日本外汇储备(亿美元) 1月 -- 12,169 2月8-10日 -- 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 1月 -- 44.43 -- 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 2月 -- 40.81 2月8日(三) 0300 韩国L货供额 12月 -- +8.0% 0500 日本服务业景气判断指数 1月 -- 51.4 2350 日本机械订单(较前月) 12月 -- -5.1% (较上年同期) -- +10.4% 2月9日(四) 2350 日本企业物价指数(较前月) 1月 -- +0.6% (较上年同期) -- -1.2% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月24日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超18,212 外资投资日股(亿日圆) -- 买超3,722 5月25日(四) -- 韩国央行利率决定 5月 1.25% 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 5月 -- 101.2 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)4月 +0.4% +0.2%
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 122.81 -0.12 -0.10 1958596 京东 40.44 -0.28 -0.69 10723830 新浪 100.28 +0.09 +0.09 1338144 搜狐 45.62 -2.92 -6.02 721865 网易 288.61 -2.59 -1.26 1398098 百度 190.63 -1.17 -0.61 2805190 台湾 台湾积体电路