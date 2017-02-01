澳新经济指标预测--2月2日-2月9日****

马来西亚期市：棕榈油期货跌1.4%至近三周低点，追随豆油跌势
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月30日当周 2月2日(四) 0030 澳洲建筑许可 12月 -2.0% +7.0% 民间住宅建筑许可 -- -0.2% 0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元) 12月 顺差22 顺差12.43 进口 -- 持平 出口 -- +8.0% 2月3日(五) 2230 澳洲AIG服务业指数 1月 -- 57.7 2月6日当周 2月6日(一) 0030 澳洲ANZ整体招聘广告 1月 -- -1.9% 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 -- +0.2% 0030 澳洲零售贸易(较前季) 第四季 -- -0.1% 2月7日(二) 0330 澳洲央行公布利率决定 1月 -- 1.50% 2230 澳洲AIG建筑业指数 1月 -- 47.0 2月8日(三) 2145 新西兰建筑许可 12月 -- -9.2% 2200 新西兰央行利率决定 -- -- 1.75% 2月9日(四) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 12月 -- +6.1% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李爽 审校 郑茵)
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。