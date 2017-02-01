更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油和馏分油库存激增

(新增更多细节，包括油价和分析师评论)

路透2月1日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布，上周美国原油库存上升，汽油和馏分油库存也增加，因炼厂处于生产淡季，使得库存不断积累。

EIA公布，截至1月27日该周，美国原油库存 增加650万桶，超过了分析师预估的增加330万桶。

数据公布后，原油价格一度下跌，之后有所反弹，因交易员关注其他因素。美国原油期货 报每桶53.20美元，盘中涨0.7%，或0.38美元。布兰特原油期货涨0.9%至每桶56.05美元，上涨了0.47美元。

“原油价格仍有支撑，一是因为美元指数疲软，二是因为市场期待石油输出国组织(OPEC)即将公布有关减产协议执行情况的报告，”Interfax Energy的Global Gas Analytics资深能源分析师Abhishek Kumar称。

美国汽油库存 增加390万桶，路透调查的分析师预估为增加100万桶。汽油需求已进入淡季，过去四周较上年同期下降5.7%。

EIA数据显示，美国上周馏分油库存 增加160万桶，市场预估为减少90.3万桶。馏分油总库存为1.71亿桶，也处于本世纪以来的季节性高位。

EIA公布，美国原油期货合约交割地--库欣库存 减少120万桶。

EIA数据还显示，炼厂产能利用率 下降0.1个百分点。