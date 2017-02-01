更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油和馏分油库存激增

标题新闻：英国警方称已拘捕与曼彻斯特爆炸案有关第七人，之前搜查了英格兰中部纳尼顿一处地址
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(新增更多细节，包括油价和分析师评论)
路透2月1日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布，上周美国原油库存上升，汽油和馏分油库存也增加，因炼厂处于生产淡季，使得库存不断积累。
EIA公布，截至1月27日该周，美国原油库存 增加650万桶，超过了分析师预估的增加330万桶。
数据公布后，原油价格一度下跌，之后有所反弹，因交易员关注其他因素。美国原油期货 报每桶53.20美元，盘中涨0.7%，或0.38美元。布兰特原油期货涨0.9%至每桶56.05美元，上涨了0.47美元。
“原油价格仍有支撑，一是因为美元指数疲软，二是因为市场期待石油输出国组织(OPEC)即将公布有关减产协议执行情况的报告，”Interfax Energy的Global Gas Analytics资深能源分析师Abhishek Kumar称。
美国汽油库存 增加390万桶，路透调查的分析师预估为增加100万桶。汽油需求已进入淡季，过去四周较上年同期下降5.7%。
EIA数据显示，美国上周馏分油库存 增加160万桶，市场预估为减少90.3万桶。馏分油总库存为1.71亿桶，也处于本世纪以来的季节性高位。
EIA公布，美国原油期货合约交割地--库欣库存 减少120万桶。
EIA数据还显示，炼厂产能利用率 下降0.1个百分点。
上周美国原油日进口量 增加53万桶。(完) (编译 孙国玉；审校 张荻)
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月24日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超18,212 外资投资日股(亿日圆) -- 买超3,722 5月25日(四) -- 韩国央行利率决定 5月 1.25% 1.25% 2100 韩国消费者信心指数 5月 -- 101.2 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)4月 +0.4% +0.2%
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