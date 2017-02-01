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亚洲 | 2017年 2月 2日 星期四 07:55 BJT

金砖国家：2月1日股汇市收盘纵览

路透2月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月1日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.41%，报913点。

中国股市和汇市逢春节假期休市。

香港股市：鸡年交易首日收跌，特朗普政策疑虑罩顶

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.26%，报64,836.126点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 盘中一度上涨0.5%，之后缩减涨幅，终场收高0.03%报3.1485/00，上日收报3.1491/10。

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南非股市：上扬，受到资源类股和电商企业Naspers 涨势带动，另外中国的制造业数据也构成支撑。指标Top-40指数 收盘上涨0.62%，报46,212.83点；大盘综合指数 收盘上涨0.6%，报53,104.12点。

南非汇市：兰特上涨，受良好的中国制造业数据提振

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印度股市：收高，此前印度财长杰特利公布预算案，其中包括多项企业激励措施，以及增加基建支出并发展农村经济。BSE指数 收盘上涨1.76%，报28,141.64点；NSE指数 收盘上涨1.81%，报8,716.4点。

印度汇市：卢比兑美元 收报67.475，上日收报67.865。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.29%，报1,167.53点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.12%，报601.66点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.05%，报60.1325；卢布兑欧元 升值0.22%，报64.76。(完) (编译 王兴亚；审校 李爽)
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