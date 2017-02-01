金砖国家：2月1日股汇市收盘纵览

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至五个半月低点，因布兰特油价强劲
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透2月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月1日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.41%，报913点。
中国股市和汇市逢春节假期休市。
香港股市：鸡年交易首日收跌，特朗普政策疑虑罩顶
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.26%，报64,836.126点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 盘中一度上涨0.5%，之后缩减涨幅，终场收高0.03%报3.1485/00，上日收报3.1491/10。
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南非股市：上扬，受到资源类股和电商企业Naspers 涨势带动，另外中国的制造业数据也构成支撑。指标Top-40指数 收盘上涨0.62%，报46,212.83点；大盘综合指数 收盘上涨0.6%，报53,104.12点。
南非汇市：兰特上涨，受良好的中国制造业数据提振
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印度股市：收高，此前印度财长杰特利公布预算案，其中包括多项企业激励措施，以及增加基建支出并发展农村经济。BSE指数 收盘上涨1.76%，报28,141.64点；NSE指数 收盘上涨1.81%，报8,716.4点。
印度汇市：卢比兑美元 收报67.475，上日收报67.865。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.29%，报1,167.53点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.12%，报601.66点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.05%，报60.1325；卢布兑欧元 升值0.22%，报64.76。(完) (编译 王兴亚；审校 李爽)
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。
路透5月24日 - 大多数东南亚股市周三小幅收高，未受穆迪调降中国债信评等影响，转而关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录有关升息步伐的信息。 美联储最新会议记录将于1800GMT公布，联邦基金期货显示，交易员目前认为美联储在6月会议上升息的可能性为75%。 “本地区市场也在等待美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录，记录将释放有关美联储未来数月动向的部分信号和确认信息，”马尼拉AB Capital Securities高级分析师Lexter Azurin说道。 今天稍早，中国指标股指沪综指 下跌逾1%，此前国际评级机构穆迪下 调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此 次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体 债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 最初也追随中国股市下跌0.3%，但稍 后扳回跌幅微涨。