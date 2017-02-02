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亚洲 | 2017年 2月 2日 星期四 08:18 BJT

表格：外资上周继续卖超日股，日本投资者卖超海外债券

路透东京2月2日 - 周四出炉的资本流动数据显示，1月28日止当周外资依然卖超日股。
    
    外资在1月28日止当周在日本股市卖超1,439亿日圆，前一周为卖超3,760亿日圆。
    
    日本投资者最近一周卖超海外债券13,593亿日圆，前一周为卖超5,381亿日圆。
    
    外资在日本投资(负值代表卖超)：
    
                          股市        债市      货币市场
     1月22日-1月28日    -143.9      +446.2        -585.8     
     1月15日-1月21日   -376.0r     -168.2r      +2,243.9    
    
    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

                          股市         债市     货币市场
     1月22日-1月28日    +124.9     -1,359.3         +7.9
     1月15日-1月21日     -19.1      -538.1r        -13.7
  
    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证

    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：here
    (完)

  
 (编译 孙国玉；审校 王兴亚)
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