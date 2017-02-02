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亚洲 | 2017年 2月 2日 星期四 08:10 BJT

《香港报摘》--经济日报2月2日

**头版头条**

--美国新总统特朗普言论再成环球市场焦点，今次是滙市遭殃，受炮轰的中日欧三地货币显着波动，周二大跌的美汇指数 反弹，且一度收复100关。

**其他**

--港股鸡年红盘低开低收，但随着市场逐步消化美国总统特朗普的对外政策，憧憬下一步会将焦点重回提振本土经济，资金继续憧憬资源股受惠。

--长和 旗下零售旗舰屈臣氏拟三年内投资7,000万美元于加拿大初创企业Rubikloud，以利用大数据提升营运效率，年内引入香港零售品牌；后者由李嘉诚旗下维港投资主导引入种子阶段资金。

--港交所 行政总裁李小加出席开市仪式后强调，当局一直有监管创业板配股活动，并相信新发出的指引有助新企业受到新规监管。 （完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)
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