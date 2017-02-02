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亚洲 | 2017年 2月 2日 星期四 09:27 BJT

标题新闻：全球航空货运需求12月增长9.8%，但保护主义举措或打击世界贸易--IATA

注：IATA指“国际航空运输协会”

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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