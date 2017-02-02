更新版 1-韩国数据：1月通胀率跃升至逾四年高位，减弱降息预期

中国期市：原油期货规则和系统准备基本到位，料三季度能上市--南华期货
路透上海5月25日 - 中国首个国际化期货品种--原油期货的准备工作近期有所加快。国内大型期货公司--南华期货总经理罗旭峰周四预期，目前国内原油期货的规则和系统准备工作已基本到位，估计三季度能够实现上市。
韩国企划财政部周四表示，1月份通胀率飙升主要由农产品价格、以及一年前油价下跌带来的基数效应所致。
该部在公告中表示，展望未来，在去年大宗商品价格偏低的效应消失之后，通胀率预计会处在略低于2%的水平。
多年来韩国的通胀率一直落后于央行的目标水平，即便是在去年初央行将目标水平从原先的2.5-3.5%下调至2%之后。
周三的数据或支持了1月韩国央行将利率维持在纪录低点1.25%不变的立场。与此同时，韩国央行将会关注各种不确定因素，包括美国联邦储备理事会(美联储/FED)收紧政策的步伐和总统特朗普提出的贸易政策等。
Kiwoom Securities的分析师Hong Chun-uk称，韩国央行今年余下时间可能都会维持利率不变，因为尽管经济复苏迟缓，但通胀率可能至少到6月都维持在高位。
韩国央行1月13日政策会议记录显示，政策委员预计今年物价将持续增长，迈向2%的目标水平。
韩国通胀、利率和消费者信心图表：link.reuters.com/hak95s
(完) (编译 王丽鑫/李爽/孙国玉；审校 郑茵/张若琪/王兴亚)
路透上海5月25日 - 中国首个国际化期货品种--原油期货的准备工作近期有所加快。国内大型期货公司--南华期货总经理罗旭峰周四预期，目前国内原油期货的规则和系统准备工作已基本到位，估计三季度能够实现上市。
路透5月25日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，玉山商业银行已经为勤德公司发起一笔30亿台币(1亿美元)的七年期再融资。
* 美联储会议记录令美元偏弱，台币随亚币走升 * 出口商抛汇需求减少，外资偏向汇入 * 明日台币兑美元区间料在30.000-30.200 路透台北5月25日 - 台币兑美元周四收升。交易员表示，因美元在美联储会议记录暗示将缓步升息后走弱、韩元兑美元升值以及外资汇入带动。 他们指出，今日外资两边皆有操作但偏向汇入，有月底作帐需求的出口商嫌美元价位偏低，今日抛汇量并不多；反而是油款等进口商逢低承接美元。 〞主要反映国际美元走弱，外资有进来但不多。〞一银行交易员说。 另一银行交易员则称，昨日出口商已趁美元偏强之际卖了不少，因此今日感觉比较安静，汇市交易量也较上日萎缩。 一大型银行交易员表示，昨晚美联储公布的会议记录暗示，决策者倾向于缓步升息。这使得今日有新一波资金流向亚洲新兴市场，不过感觉今日汇入的资金没有想像中多，或许与接下来有四天端午节连续假期，外资不愿承担风险所致。 该交易员指出，相较韩国股市在外资买超下频创纪录高位，今日台股虽也再创逾17年新高，但涨势似乎不如韩