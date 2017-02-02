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亚洲 | 2017年 2月 2日 星期四 09:28 BJT

更新版 1-韩国数据：1月通胀率跃升至逾四年高位，减弱降息预期

韩国企划财政部周四表示，1月份通胀率飙升主要由农产品价格、以及一年前油价下跌带来的基数效应所致。

该部在公告中表示，展望未来，在去年大宗商品价格偏低的效应消失之后，通胀率预计会处在略低于2%的水平。

多年来韩国的通胀率一直落后于央行的目标水平，即便是在去年初央行将目标水平从原先的2.5-3.5%下调至2%之后。

周三的数据或支持了1月韩国央行将利率维持在纪录低点1.25%不变的立场。与此同时，韩国央行将会关注各种不确定因素，包括美国联邦储备理事会(美联储/FED)收紧政策的步伐和总统特朗普提出的贸易政策等。

Kiwoom Securities的分析师Hong Chun-uk称，韩国央行今年余下时间可能都会维持利率不变，因为尽管经济复苏迟缓，但通胀率可能至少到6月都维持在高位。

韩国央行1月13日政策会议记录显示，政策委员预计今年物价将持续增长，迈向2%的目标水平。

韩国通胀、利率和消费者信心图表：link.reuters.com/hak95s

(完) (编译 王丽鑫/李爽/孙国玉；审校 郑茵/张若琪/王兴亚)
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