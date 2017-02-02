《香港报摘》--信报2月2日

中国期市：原油期货规则和系统准备基本到位，料三季度能上市--南华期货
路透上海5月25日 - 中国首个国际化期货品种--原油期货的准备工作近期有所加快。国内大型期货公司--南华期货总经理罗旭峰周四预期，目前国内原油期货的规则和系统准备工作已基本到位，估计三季度能够实现上市。
**头版头条**
--股神毕非德（Warren Buffett）日前在电视清谈节目上透露其投资旗舰巴郡 自特朗普去年11月8日当选美国总统后的不足三个月内，已累计斥资120亿美元买入股票，虽然未有披露具体买入那些行业的股票，但美股道指 及标指 自去年11月特朗普当选以来已分别累升8.4%及6.5%，巴郡同期股价升势更大涨11%。
**其他**
--“特朗普风险”刺激黄金需求增加，香港金市在鸡年首个交易日红盘高开并高收，香港九九金昨早开市报每両11,188港元，较猴年最后交易日（1月26日）收市价11,092港元，升0.9%。
--再有日式弹珠机公司拟登陆港股，Okura Holdings上载初步招股文件，保荐人为浩德融资，集资所得款项拟用于在九州地区成立新的日式弹珠游戏馆以及加强间八游戏馆的设施。
--美国运动用品商Under Armour 季度业绩逊于预期，加上公司财务总监Chip Molloy请辞，公司股价暴跌26%，其物料供应商维珍妮 及超盈 股价亦受到拖累。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透上海5月25日 - 中国首个国际化期货品种--原油期货的准备工作近期有所加快。国内大型期货公司--南华期货总经理罗旭峰周四预期，目前国内原油期货的规则和系统准备工作已基本到位，估计三季度能够实现上市。
路透5月25日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，玉山商业银行已经为勤德公司发起一笔30亿台币(1亿美元)的七年期再融资。
* 美联储会议记录令美元偏弱，台币随亚币走升 * 出口商抛汇需求减少，外资偏向汇入 * 明日台币兑美元区间料在30.000-30.200 路透台北5月25日 - 台币兑美元周四收升。交易员表示，因美元在美联储会议记录暗示将缓步升息后走弱、韩元兑美元升值以及外资汇入带动。 他们指出，今日外资两边皆有操作但偏向汇入，有月底作帐需求的出口商嫌美元价位偏低，今日抛汇量并不多；反而是油款等进口商逢低承接美元。 〞主要反映国际美元走弱，外资有进来但不多。〞一银行交易员说。 另一银行交易员则称，昨日出口商已趁美元偏强之际卖了不少，因此今日感觉比较安静，汇市交易量也较上日萎缩。 一大型银行交易员表示，昨晚美联储公布的会议记录暗示，决策者倾向于缓步升息。这使得今日有新一波资金流向亚洲新兴市场，不过感觉今日汇入的资金没有想像中多，或许与接下来有四天端午节连续假期，外资不愿承担风险所致。 该交易员指出，相较韩国股市在外资买超下频创纪录高位，今日台股虽也再创逾17年新高，但涨势似乎不如韩