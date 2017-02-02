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亚洲 | 2017年 2月 2日 星期四 08:23 BJT

《香港报摘》--信报2月2日

**头版头条**

--股神毕非德（Warren Buffett）日前在电视清谈节目上透露其投资旗舰巴郡 自特朗普去年11月8日当选美国总统后的不足三个月内，已累计斥资120亿美元买入股票，虽然未有披露具体买入那些行业的股票，但美股道指 及标指 自去年11月特朗普当选以来已分别累升8.4%及6.5%，巴郡同期股价升势更大涨11%。

**其他**

--“特朗普风险”刺激黄金需求增加，香港金市在鸡年首个交易日红盘高开并高收，香港九九金昨早开市报每両11,188港元，较猴年最后交易日（1月26日）收市价11,092港元，升0.9%。

--再有日式弹珠机公司拟登陆港股，Okura Holdings上载初步招股文件，保荐人为浩德融资，集资所得款项拟用于在九州地区成立新的日式弹珠游戏馆以及加强间八游戏馆的设施。

--美国运动用品商Under Armour 季度业绩逊于预期，加上公司财务总监Chip Molloy请辞，公司股价暴跌26%，其物料供应商维珍妮 及超盈 股价亦受到拖累。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)
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