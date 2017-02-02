《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月2日

中国期市：原油期货规则和系统准备基本到位，料三季度能上市--南华期货
路透上海5月25日 - 中国首个国际化期货品种--原油期货的准备工作近期有所加快。国内大型期货公司--南华期货总经理罗旭峰周四预期，目前国内原油期货的规则和系统准备工作已基本到位，估计三季度能够实现上市。
*工商时报：
--彰银 今年6月股东常会将改选董事，知情人士透露，各大公股行库将赶在4月彰银股东会最后过户日前，大举加码彰银股份，目标是整个泛公股阵营的持股水位要一举跨过三成大关。
--苹果 台湾官网昨日宣布Apple Pay即将登台，成为全球第14个开通地，包括台新、中国信托、国泰世华、玉山、渣打、台北富邦及联邦共七家银行同步入列，最快约在3月即可上路。
*经济日报：
--行政院将提出扩大公共建设四年计画，重点初步锁定轨道建设、水环境、绿能建设及数位科技等四大项，四年投入经费初估高达七、八千亿台币，并动员五大政务委员，密集盘点各部会及事业单位提出的扩大投资计画案，预计2月底前完成。
--中钢 公布去年全年营业利益254亿台币，是前年的三倍以上，合并税前盈余219亿台币。中钢董事长翁朝栋说，钢市听到隆隆的马蹄声，对金鸡年乐观看待。
--为避免地上权标案一再流标，财政部希望八大公股银行能带头承做地上权相关融资，但银行认为，承做地上权融资将有担忧担保品风险不足，以及不动产放款逼近30%上限两大问题，让银行对于地上权融资裹足不前。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透上海5月25日 - 中国首个国际化期货品种--原油期货的准备工作近期有所加快。国内大型期货公司--南华期货总经理罗旭峰周四预期，目前国内原油期货的规则和系统准备工作已基本到位，估计三季度能够实现上市。
路透5月25日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，玉山商业银行已经为勤德公司发起一笔30亿台币(1亿美元)的七年期再融资。
* 美联储会议记录令美元偏弱，台币随亚币走升 * 出口商抛汇需求减少，外资偏向汇入 * 明日台币兑美元区间料在30.000-30.200 路透台北5月25日 - 台币兑美元周四收升。交易员表示，因美元在美联储会议记录暗示将缓步升息后走弱、韩元兑美元升值以及外资汇入带动。 他们指出，今日外资两边皆有操作但偏向汇入，有月底作帐需求的出口商嫌美元价位偏低，今日抛汇量并不多；反而是油款等进口商逢低承接美元。 〞主要反映国际美元走弱，外资有进来但不多。〞一银行交易员说。 另一银行交易员则称，昨日出口商已趁美元偏强之际卖了不少，因此今日感觉比较安静，汇市交易量也较上日萎缩。 一大型银行交易员表示，昨晚美联储公布的会议记录暗示，决策者倾向于缓步升息。这使得今日有新一波资金流向亚洲新兴市场，不过感觉今日汇入的资金没有想像中多，或许与接下来有四天端午节连续假期，外资不愿承担风险所致。 该交易员指出，相较韩国股市在外资买超下频创纪录高位，今日台股虽也再创逾17年新高，但涨势似乎不如韩