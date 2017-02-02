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亚洲 | 2017年 2月 2日 星期四 08:26 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月2日

*工商时报：

--彰银 今年6月股东常会将改选董事，知情人士透露，各大公股行库将赶在4月彰银股东会最后过户日前，大举加码彰银股份，目标是整个泛公股阵营的持股水位要一举跨过三成大关。

--苹果 台湾官网昨日宣布Apple Pay即将登台，成为全球第14个开通地，包括台新、中国信托、国泰世华、玉山、渣打、台北富邦及联邦共七家银行同步入列，最快约在3月即可上路。

*经济日报：

--行政院将提出扩大公共建设四年计画，重点初步锁定轨道建设、水环境、绿能建设及数位科技等四大项，四年投入经费初估高达七、八千亿台币，并动员五大政务委员，密集盘点各部会及事业单位提出的扩大投资计画案，预计2月底前完成。

--中钢 公布去年全年营业利益254亿台币，是前年的三倍以上，合并税前盈余219亿台币。中钢董事长翁朝栋说，钢市听到隆隆的马蹄声，对金鸡年乐观看待。

--为避免地上权标案一再流标，财政部希望八大公股银行能带头承做地上权相关融资，但银行认为，承做地上权融资将有担忧担保品风险不足，以及不动产放款逼近30%上限两大问题，让银行对于地上权融资裹足不前。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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