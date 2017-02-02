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亚洲 | 2017年 2月 2日 星期四 08:22 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--2月2日

以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(
1美元=7.7592港元 )
    
    美股道琼工业指数 周三收高26.85点，或0.14%，报19,890.94
点。美国联邦储备理事会(美联储/FED)一如预期维持利率不变。 
    
    
 公司名称            ADR代码     收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股   较港股
                               价                量        普通股        溢价
                               （美元   （%）              (港元)        (%)
                               ）                                        
 中海油    <0883.HK            125.730  -0.08    13143     9.755         0.06
           >                                                             
 中国铝业  <2600.HK            13.300   3.18     17704     4.128         -1.01
           >                                                             
 中国移动  <0941.HK            56.910   -0.16    89876     88.313        -0.38
           >                                                             
 中国人寿  <2628.HK            13.730   -0.15    51491     21.306        -0.67
           >                                                             
 中石油    <0857.HK            78.680   -1.02    19193     6.105         -0.41
           >                                                             
 中石化    <0386.HK            79.860   -0.22    17350     6.196         0.75
           >                                                             
 汇丰控股  <0005.HK            42.780   0.42     2221930   66.386        0.05
           >                                                             
 中电信    <0728.HK            47.790   -0.54    9521      3.708         0.76
           >                                                             
 中国联通  <0762.HK            11.900   -0.58    74922     9.233         0.36
           >                                                             
 兖州煤业  <1171.HK            7.730    0.52     12495     5.998         -1.52
           >                                                             
 华能国际  <0902.HK            25.820   -1.34    9577      5.008         -0.23
           >                                                             
 南方航空  <1055.HK            28.830   -0.45    2947      4.474         0.31
           >                                                             
 东方航空  <0670.HK            25.220   0.29     4600      3.914         -0.67
           >                                                             
 中芯国际  <0981.HK            6.780    -1.45    50236     1.052         -89.92
           >                                                             
 
    （完）
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