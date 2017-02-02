《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--2月2日

中国期市：原油期货规则和系统准备基本到位，料三季度能上市--南华期货
路透上海5月25日 - 中国首个国际化期货品种--原油期货的准备工作近期有所加快。国内大型期货公司--南华期货总经理罗旭峰周四预期，目前国内原油期货的规则和系统准备工作已基本到位，估计三季度能够实现上市。
以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.( 1美元=7.7592港元 ) 美股道琼工业指数 周三收高26.85点，或0.14%，报19,890.94 点。美国联邦储备理事会(美联储/FED)一如预期维持利率不变。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 125.730 -0.08 13143 9.755 0.06 > 中国铝业 <2600.HK 13.300 3.18 17704 4.128 -1.01 > 中国移动 <0941.HK 56.910 -0.16 89876 88.313 -0.38 > 中国人寿 <2628.HK 13.730 -0.15 51491 21.306 -0.67 > 中石油 <0857.HK 78.680 -1.02 19193 6.105 -0.41 > 中石化 <0386.HK 79.860 -0.22 17350 6.196 0.75 > 汇丰控股 <0005.HK 42.780 0.42 2221930 66.386 0.05 > 中电信 <0728.HK 47.790 -0.54 9521 3.708 0.76 > 中国联通 <0762.HK 11.900 -0.58 74922 9.233 0.36 > 兖州煤业 <1171.HK 7.730 0.52 12495 5.998 -1.52 > 华能国际 <0902.HK 25.820 -1.34 9577 5.008 -0.23 > 南方航空 <1055.HK 28.830 -0.45 2947 4.474 0.31 > 东方航空 <0670.HK 25.220 0.29 4600 3.914 -0.67 > 中芯国际 <0981.HK 6.780 -1.45 50236 1.052 -89.92 > （完）
路透上海5月25日 - 中国首个国际化期货品种--原油期货的准备工作近期有所加快。国内大型期货公司--南华期货总经理罗旭峰周四预期，目前国内原油期货的规则和系统准备工作已基本到位，估计三季度能够实现上市。
路透5月25日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，玉山商业银行已经为勤德公司发起一笔30亿台币(1亿美元)的七年期再融资。
* 美联储会议记录令美元偏弱，台币随亚币走升 * 出口商抛汇需求减少，外资偏向汇入 * 明日台币兑美元区间料在30.000-30.200 路透台北5月25日 - 台币兑美元周四收升。交易员表示，因美元在美联储会议记录暗示将缓步升息后走弱、韩元兑美元升值以及外资汇入带动。 他们指出，今日外资两边皆有操作但偏向汇入，有月底作帐需求的出口商嫌美元价位偏低，今日抛汇量并不多；反而是油款等进口商逢低承接美元。 〞主要反映国际美元走弱，外资有进来但不多。〞一银行交易员说。 另一银行交易员则称，昨日出口商已趁美元偏强之际卖了不少，因此今日感觉比较安静，汇市交易量也较上日萎缩。 一大型银行交易员表示，昨晚美联储公布的会议记录暗示，决策者倾向于缓步升息。这使得今日有新一波资金流向亚洲新兴市场，不过感觉今日汇入的资金没有想像中多，或许与接下来有四天端午节连续假期，外资不愿承担风险所致。 该交易员指出，相较韩国股市在外资买超下频创纪录高位，今日台股虽也再创逾17年新高，但涨势似乎不如韩