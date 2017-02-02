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亚洲 | 2017年 2月 2日 星期四 08:25 BJT

《香港重要政经日程》--2月2日-2月28日

================== 今日重要政经消息=================

2月2日（周四）

12:00 美联集团 新春团拜。

16:00 HMV数码中国 股东特别大会。

================== 近期重要政经消息=================

2月3日（周五）

公布1月份香港日经PMI。

10:00 蒙牛乳业 股东特别大会。

2月6日（周一）

16:00 中国基建投资 在中国举行股东特别大会。

2月7日（周二）

公布1月份外汇储备资产数字。

阳光房产基金 公布中期业绩。

09:30 中信银行 在中国举行股东特别大会。

11:00 中信里昂策略师Christopher Wood投资展望记者会。

11:00 私人银行Bank J. Safra Sarasin经济与投资展望传媒简报会。

15:00 凤凰卫视 股东特别大会。

2月8日（周三）

11:00 蓝天威力 股东特别大会。

2月9日（周四）

10:00 保利协鑫 股东特别大会。

10:30 上海证大 股东特别大会。

2月10日（周五）

10:00 哈尔滨银行 在中国举行股东特别大会。

10:00 南大苏富特 在中国举行股东特别大会。

10:00 中油港燃 股东特别大会。

11:00 威铖国际 股东特别大会。

2月13日（周一）

11:00 协鑫新能源 股东特别大会。

2月14日（周二）

朗廷酒店 公布全年业绩。

中芯国际 公布季度业绩。

09:30 中国华融 在中国举行股东特别大会。

12:00 中国燃气 传媒工作坊暨春茗。

2月15日（周三）

10:00 中航国际控股 在中国举行股东特别大会。

10:30 凯顺能源 股东特别大会。

14:00 鞍钢 在中国举行股东特别大会。

2月16日（周四）

10:00 中化化肥 股东特别大会。

10:00 天津银行 在中国举行股东特别大会。

2月17日（周五）

东亚银行 公布全年业绩。

10:00 山水水泥 股东特别大会。

2月20日（周一）

08:30 中国民生银行 在中国举行股东特别大会。

2月21日（周二）

汇丰控股 公布全年业绩。

恒生银行 公布全年业绩。

09:00 中石化炼化工程 股东特别大会。

14:30 第一拖拉机 股东特别大会。

2月22日（周三）

希慎兴业 公布全年业绩。

11:00 香港财政司司长发表2017-18年度财政预算案。

2月23日（周四）

09:00 华电福新 在中国举行股东特别大会。

09:30 中信建投证券 在中国举行股东特别大会。

2月24日（周五）

渣打集团 公布全年业绩。

2月27日（周一）

港交所 公布全年业绩。

冠君产业信托 公布全年业绩。

2月28日（周二）

新鸿基地产 公布中期业绩。

光大国际 公布全年业绩。

鹰君集团 公布全年业绩。

09:00 北京北辰 在中国举行股东特别大会。

09:00 厦门国际港务 在中国举行股东特别大会。

09:30 中国光大银行 在中国举行股东特别大会。

14:30 金风科技 在中国举行股东特别大会。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
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