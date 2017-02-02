《香港重要政经日程》--2月2日-2月28日

中国期市：原油期货规则和系统准备基本到位，料三季度能上市--南华期货
路透上海5月25日 - 中国首个国际化期货品种--原油期货的准备工作近期有所加快。国内大型期货公司--南华期货总经理罗旭峰周四预期，目前国内原油期货的规则和系统准备工作已基本到位，估计三季度能够实现上市。
================== 今日重要政经消息=================
2月2日（周四）
12:00 美联集团 新春团拜。
16:00 HMV数码中国 股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
2月3日（周五）
公布1月份香港日经PMI。
10:00 蒙牛乳业 股东特别大会。
2月6日（周一）
16:00 中国基建投资 在中国举行股东特别大会。
2月7日（周二）
公布1月份外汇储备资产数字。
阳光房产基金 公布中期业绩。
09:30 中信银行 在中国举行股东特别大会。
11:00 中信里昂策略师Christopher Wood投资展望记者会。
11:00 私人银行Bank J. Safra Sarasin经济与投资展望传媒简报会。
15:00 凤凰卫视 股东特别大会。
2月8日（周三）
11:00 蓝天威力 股东特别大会。
2月9日（周四）
10:00 保利协鑫 股东特别大会。
10:30 上海证大 股东特别大会。
2月10日（周五）
10:00 哈尔滨银行 在中国举行股东特别大会。
10:00 南大苏富特 在中国举行股东特别大会。
10:00 中油港燃 股东特别大会。
11:00 威铖国际 股东特别大会。
2月13日（周一）
11:00 协鑫新能源 股东特别大会。
2月14日（周二）
朗廷酒店 公布全年业绩。
中芯国际 公布季度业绩。
09:30 中国华融 在中国举行股东特别大会。
12:00 中国燃气 传媒工作坊暨春茗。
2月15日（周三）
10:00 中航国际控股 在中国举行股东特别大会。
10:30 凯顺能源 股东特别大会。
14:00 鞍钢 在中国举行股东特别大会。
2月16日（周四）
10:00 中化化肥 股东特别大会。
10:00 天津银行 在中国举行股东特别大会。
2月17日（周五）
东亚银行 公布全年业绩。
10:00 山水水泥 股东特别大会。
2月20日（周一）
08:30 中国民生银行 在中国举行股东特别大会。
2月21日（周二）
汇丰控股 公布全年业绩。
恒生银行 公布全年业绩。
09:00 中石化炼化工程 股东特别大会。
14:30 第一拖拉机 股东特别大会。
2月22日（周三）
希慎兴业 公布全年业绩。
11:00 香港财政司司长发表2017-18年度财政预算案。
2月23日（周四）
09:00 华电福新 在中国举行股东特别大会。
09:30 中信建投证券 在中国举行股东特别大会。
2月24日（周五）
渣打集团 公布全年业绩。
2月27日（周一）
港交所 公布全年业绩。
冠君产业信托 公布全年业绩。
2月28日（周二）
新鸿基地产 公布中期业绩。
光大国际 公布全年业绩。
鹰君集团 公布全年业绩。
09:00 北京北辰 在中国举行股东特别大会。
09:00 厦门国际港务 在中国举行股东特别大会。
09:30 中国光大银行 在中国举行股东特别大会。
14:30 金风科技 在中国举行股东特别大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透上海5月25日 - 中国首个国际化期货品种--原油期货的准备工作近期有所加快。国内大型期货公司--南华期货总经理罗旭峰周四预期，目前国内原油期货的规则和系统准备工作已基本到位，估计三季度能够实现上市。
路透5月25日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，玉山商业银行已经为勤德公司发起一笔30亿台币(1亿美元)的七年期再融资。
* 美联储会议记录令美元偏弱，台币随亚币走升 * 出口商抛汇需求减少，外资偏向汇入 * 明日台币兑美元区间料在30.000-30.200 路透台北5月25日 - 台币兑美元周四收升。交易员表示，因美元在美联储会议记录暗示将缓步升息后走弱、韩元兑美元升值以及外资汇入带动。 他们指出，今日外资两边皆有操作但偏向汇入，有月底作帐需求的出口商嫌美元价位偏低，今日抛汇量并不多；反而是油款等进口商逢低承接美元。 〞主要反映国际美元走弱，外资有进来但不多。〞一银行交易员说。 另一银行交易员则称，昨日出口商已趁美元偏强之际卖了不少，因此今日感觉比较安静，汇市交易量也较上日萎缩。 一大型银行交易员表示，昨晚美联储公布的会议记录暗示，决策者倾向于缓步升息。这使得今日有新一波资金流向亚洲新兴市场，不过感觉今日汇入的资金没有想像中多，或许与接下来有四天端午节连续假期，外资不愿承担风险所致。 该交易员指出，相较韩国股市在外资买超下频创纪录高位，今日台股虽也再创逾17年新高，但涨势似乎不如韩