国际油市：美国原油价格下跌，因数据显示美国原油和汽油库存激增

基金产业：领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
美国能源资料协会(EIA)周三公布，上周美国原油库存上升，汽油和馏分油库存也增加，因炼厂处于生产淡季，使得库存不断积累。
EIA公布，截至1月27日该周，美国原油库存增加650万桶，超过了分析师预估的增加330万桶。
美国汽油库存增加390万桶，路透调查的分析师预估为增加100万桶。汽油需求已进入淡季，过去四周较上年同期下降5.7%。
但有迹象显示，石油输出国组织(OPEC)成员国和俄罗斯等其他产油国正在减产，这帮助支撑了油价。
据路透看到的数据，俄罗斯1月减产约10万桶/日。本周稍早公布的路透调查显示，OPEC成员国已减产95.8万桶/日，承诺减产数量为116.4万桶/日，相当于已完成82%。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙国玉/汪红英；审校 李爽)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透上海5月25日 - 中国首个国际化期货品种--原油期货的准备工作近期有所加快。国内大型期货公司--南华期货总经理罗旭峰周四预期，目前国内原油期货的规则和系统准备工作已基本到位，估计三季度能够实现上市。
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