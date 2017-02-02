国际油市：美国原油价格下跌，因数据显示美国原油和汽油库存激增

美国能源资料协会(EIA)周三公布，上周美国原油库存上升，汽油和馏分油库存也增加，因炼厂处于生产淡季，使得库存不断积累。

EIA公布，截至1月27日该周，美国原油库存增加650万桶，超过了分析师预估的增加330万桶。

美国汽油库存增加390万桶，路透调查的分析师预估为增加100万桶。汽油需求已进入淡季，过去四周较上年同期下降5.7%。

但有迹象显示，石油输出国组织(OPEC)成员国和俄罗斯等其他产油国正在减产，这帮助支撑了油价。

据路透看到的数据，俄罗斯1月减产约10万桶/日。本周稍早公布的路透调查显示，OPEC成员国已减产95.8万桶/日，承诺减产数量为116.4万桶/日，相当于已完成82%。 (完)

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