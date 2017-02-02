《汇市简讯》澳洲数据公布后，澳元/美元在0.7610上方的停止单被触发

基金产业：领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
0034GMT
* 澳洲数据公布后，澳元/美元在0.7610上方的停止单被触发。此前出炉的澳洲数据显示12月经季调商品/服务贸易收支为顺差35.11亿澳元
* 突破0.7605/10的双重顶，最终目标上看0.77或更高
* 贸易数据表明大宗商品价格复苏提振澳洲经济
* 澳元/美元目前高点为0.7622
(完)
(编译 张若琪 审校 李爽)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透上海5月25日 - 中国首个国际化期货品种--原油期货的准备工作近期有所加快。国内大型期货公司--南华期货总经理罗旭峰周四预期，目前国内原油期货的规则和系统准备工作已基本到位，估计三季度能够实现上市。
路透5月25日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，玉山商业银行已经为勤德公司发起一笔30亿台币(1亿美元)的七年期再融资。