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市场报道 | 2017年 2月 2日 星期四 08:46 BJT

《汇市简讯》澳洲数据公布后，澳元/美元在0.7610上方的停止单被触发

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* 澳洲数据公布后，澳元/美元在0.7610上方的停止单被触发。此前出炉的澳洲数据显示12月经季调商品/服务贸易收支为顺差35.11亿澳元

* 突破0.7605/10的双重顶，最终目标上看0.77或更高

* 贸易数据表明大宗商品价格复苏提振澳洲经济

* 澳元/美元目前高点为0.7622

(完)

(编译 张若琪 审校 李爽)
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