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亚洲 | 2017年 2月 2日 星期四 08:53 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月2日

**明报**

--鸡年伊始，新盘战线由荃湾西转移至九龙，新鸿基地产 于西铁南昌站上盖“汇玺”以及嘉华国际 东九启德“嘉汇”两个共涉1,950伙单位的新盘，将正面交锋。

--太古 前“大班”（主席）简基富或相关人士，上月以1.56亿港元向中华巴士后人颜氏家族购入湾仔坚尼地道一幢楼龄达67年之旧楼，以现况计实尺达3.04万港元。

**星岛日报**

--香港房屋委员会下月推出大屿山梅窝银矿湾路及九龙彩虹彩兴路三个新居屋新盘，合计提供二千一百个单位；按同区楼价计，梅窝新居屋尺价或低至约5,000-6,000港元，即300-400尺单位约售150-200万港元，市民“上车”机会大增。

--中纪委网站公布，中国移动 于去年12月底完成了中央巡视组移交的全部764件核查任务，治理中央巡视组指出的寄生性家族式利益输送问题；集团共立案99件，给予党政纪处分132人。

**苹果日报**

--证监会2017至18年度预算将在下周一提交立法会财委会审议，今年度预算赤字进一步扩大至5.35亿港元，更预警若成交额无大增，或须考虑提高交易征费及结束维持七年多的牌照年费宽免。

--农历年前多间公司股权易手，其中曾经营中式酒楼季季红的新煮意控股 大股东黄君武及其妻子刘兰英大手减持股份，不再成为公司大股东；老牌工业股自动系统 亦宣告易主予新一代壳王季昌群。

**东方日报**

--2016年有165家机构获香港证监会发出资产管理牌照（俗称九号牌），为2006年以来最多，踏入2017年依然未有放缓迹象，1月份再有22家机构获发九号牌。

--澳洲媒体报导，滙丰 澳洲拟未来三年增聘297人，并增设14间提供全面服务的分行及小型“卫星”分行。

**文汇报**

--在刚过去的农历新年航班高峰期，香港机场的航空交通刷新单日最多过境航机数量纪录，同时机场也创下连续11日每日处理超过2,000架次航机的新纪录。

--立法会金融服务界议员张华峰建议，应该扩大现时创业板最少只需100名公众股东的数目，可以考虑增加至300人，并且规定公司上市时，要披露各名承配人的持股量等，以降低“围飞”（由相熟的投资者认购）的难度。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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(整理 雷美珍；审校 杨淑祯)
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