《香港报摘》--其他报纸重要消息2月2日

中国期市：原油期货规则和系统准备基本到位，料三季度能上市--南华期货
路透上海5月25日 - 中国首个国际化期货品种--原油期货的准备工作近期有所加快。国内大型期货公司--南华期货总经理罗旭峰周四预期，目前国内原油期货的规则和系统准备工作已基本到位，估计三季度能够实现上市。
**明报**
--鸡年伊始，新盘战线由荃湾西转移至九龙，新鸿基地产 于西铁南昌站上盖“汇玺”以及嘉华国际 东九启德“嘉汇”两个共涉1,950伙单位的新盘，将正面交锋。
--太古 前“大班”（主席）简基富或相关人士，上月以1.56亿港元向中华巴士后人颜氏家族购入湾仔坚尼地道一幢楼龄达67年之旧楼，以现况计实尺达3.04万港元。
**星岛日报**
--香港房屋委员会下月推出大屿山梅窝银矿湾路及九龙彩虹彩兴路三个新居屋新盘，合计提供二千一百个单位；按同区楼价计，梅窝新居屋尺价或低至约5,000-6,000港元，即300-400尺单位约售150-200万港元，市民“上车”机会大增。
--中纪委网站公布，中国移动 于去年12月底完成了中央巡视组移交的全部764件核查任务，治理中央巡视组指出的寄生性家族式利益输送问题；集团共立案99件，给予党政纪处分132人。
**苹果日报**
--证监会2017至18年度预算将在下周一提交立法会财委会审议，今年度预算赤字进一步扩大至5.35亿港元，更预警若成交额无大增，或须考虑提高交易征费及结束维持七年多的牌照年费宽免。
--农历年前多间公司股权易手，其中曾经营中式酒楼季季红的新煮意控股 大股东黄君武及其妻子刘兰英大手减持股份，不再成为公司大股东；老牌工业股自动系统 亦宣告易主予新一代壳王季昌群。
**东方日报**
--2016年有165家机构获香港证监会发出资产管理牌照（俗称九号牌），为2006年以来最多，踏入2017年依然未有放缓迹象，1月份再有22家机构获发九号牌。
--澳洲媒体报导，滙丰 澳洲拟未来三年增聘297人，并增设14间提供全面服务的分行及小型“卫星”分行。
**文汇报**
--在刚过去的农历新年航班高峰期，香港机场的航空交通刷新单日最多过境航机数量纪录，同时机场也创下连续11日每日处理超过2,000架次航机的新纪录。
--立法会金融服务界议员张华峰建议，应该扩大现时创业板最少只需100名公众股东的数目，可以考虑增加至300人，并且规定公司上市时，要披露各名承配人的持股量等，以降低“围飞”（由相熟的投资者认购）的难度。（完）
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(整理 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透上海5月25日 - 中国首个国际化期货品种--原油期货的准备工作近期有所加快。国内大型期货公司--南华期货总经理罗旭峰周四预期，目前国内原油期货的规则和系统准备工作已基本到位，估计三季度能够实现上市。
路透5月25日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，玉山商业银行已经为勤德公司发起一笔30亿台币(1亿美元)的七年期再融资。
* 美联储会议记录令美元偏弱，台币随亚币走升 * 出口商抛汇需求减少，外资偏向汇入 * 明日台币兑美元区间料在30.000-30.200 路透台北5月25日 - 台币兑美元周四收升。交易员表示，因美元在美联储会议记录暗示将缓步升息后走弱、韩元兑美元升值以及外资汇入带动。 他们指出，今日外资两边皆有操作但偏向汇入，有月底作帐需求的出口商嫌美元价位偏低，今日抛汇量并不多；反而是油款等进口商逢低承接美元。 〞主要反映国际美元走弱，外资有进来但不多。〞一银行交易员说。 另一银行交易员则称，昨日出口商已趁美元偏强之际卖了不少，因此今日感觉比较安静，汇市交易量也较上日萎缩。 一大型银行交易员表示，昨晚美联储公布的会议记录暗示，决策者倾向于缓步升息。这使得今日有新一波资金流向亚洲新兴市场，不过感觉今日汇入的资金没有想像中多，或许与接下来有四天端午节连续假期，外资不愿承担风险所致。 该交易员指出，相较韩国股市在外资买超下频创纪录高位，今日台股虽也再创逾17年新高，但涨势似乎不如韩