港报财经评论：鸡年力挺未低头--信报2月2日

鸡年力挺未低头/ 陆文

在美国总统特朗普推出连串具争议性的行政命令后，美股道指 星期二以报跌107点收场，其强硬手法已引发国内外强烈反弹，甚至令其内阁成员的任命亦受国会阻挠，矽谷以外的商界及政府内部也加入反对行列。

特朗普上任之后，已对包括中国、日本、德国、加拿大、墨西哥、7个中东及北非国家的政事作出指摘，其树敌数目与速度为美国立国以来最突出的总统，一下子令反映资金流向美国的美滙指数 跌穿100心理关口，亦拖累港股在鸡年首个交易日未能开红盘。

恒生指数 昨天早段一度低见23082点，午后反覆回升，最后以全日高位收报23,318点，跌幅仅0.18%，国企指数 昨收报9,756点，下跌0.48%，大市成交金额577.6亿港元，其中重磅股腾讯 与中移动 逆市反弹，成为支撑大市的动力。

总结过去12个农历新年恒指首日表现，结果5次录得下跌，但当中以全年计有3次录得不俗升幅，只有2次全年下跌， 所谓开红盘或黑盘属意头，缺乏启示性意义，最快要待内地A股明日复市及基金重新投入后，港股2月份才有较明显指标性方向。

苹果公司 公布最新业绩优于市场预期，截至去年12月底止季度收入784亿美元，每股盈利3.36美元，不过iPhone去年在内地销量低于中国品牌OPPO，加上本港等亚洲市场表现略逊，虽然其股价上升，但一众苹果相关概念股偏软，瑞声科技 昨收77.9港元，跌2.62%，舜宇光学 昨收44.4港元，跌2.95%。

由于相关概念股份在过去1个多月累积颇大升幅，亦可视为趁好消息获利回吐，暂不宜过分忧虑，一切还要留待特朗普与科网龙头企业的营运哲学能否达致双赢局面，短期科网股在息口上升、资金成本增加及贸易壁垒的困扰下，或会进入一段较反覆的日子。

短期市况存在较多不明朗因素，资金或会流入派高息及业务相对稳健的防守性股份上，上周推介的香港宽频 愈升愈有，昨收9.54港元，升0.85%；美银美林指加息对香港电讯商影响不大，维持香港电讯 买入评级，刺激其股价昨收11.22港元，升3.31%；而早前公布落实派特别中期息5港元的电能实业 亦逆市升1.54%，收报75.7港元。中移动的业务相对稳定，亦具备足够财力派高息，获资金流入避险，昨天收88.65港元有0.91%升幅。

相对地，上日被看好的濠赌股表现反覆，呈先升后回的格局，澳门旅游局公布由年三十至年初三的春节期内访澳旅客近45.73万人次，按年上升4.8%，内地旅客访澳数字亦有相若增幅，市场期待丁财两旺下，有基金加码濠赌股，刺激相关股份曾反弹。

不过，博彩监察协调局公布1月份博彩收入192.55亿澳门元，按年升3.1%，略逊市场预期的4%增幅，引发濠赌股全面回吐。

上月笔者已指出大行不断利用好淡数据炒上落，包括以1月首8日的利好数据炒上，当时已经建议可获利回吐，待整个1月份数据在春节前表现多属一般的情况见光后，才候机吸纳。可是上周已见偷步炒上，导致昨出现回吐的震荡，或许可趁机买入，待本周有理想数据顺势利是，当然未来两个月博彩收入会受内地持续严控走资影响，进入一段巩固期，持续成为炒上落的理想投机对象，昨一众赌股最终录得1.3%至2.9%跌幅。

上游资源类股份表现持续强势，虽然俄铝 获花旗唱好高开，并把其目标价大幅上调93.6%至6.1港元，但股份尾段回吐，昨收4.8港元，下跌1.23%，但中铝 股价一度创1年新高见4.24港元，最终收报4.17港元，升3.73%，其余交投较畅旺的资源股有江西铜业 ，昨收13.82港元，升2.67%，不少矿务股如铁货 昨升11.25%、中国铁钛 升7.14%、西王特钢 升9%、洛阳钼业 升4.42%、中信大锰 升3.57%及五矿资源 升3.09%。随着内地持续推行去产能，一些涉及军工钢材的矿务股亦有一定需求，以反映中美俄有进入新一轮军备竞赛的预期。

面对美滙回软，刺激早前饱受强美元及加息困扰的金价回升，亦带挈本港金市红盘高开，一众黄金相关股份录得升幅，除SPDR金ETF 收892.5港元、升1.88%，灵宝黄金 升2.7%，招金 升2.63%及紫金矿业 亦有2.29%升幅，短期美滙指数 应在96至101水平上落，反映金股有逢低收集价值。（完）

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