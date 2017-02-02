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亚洲 | 2017年 2月 2日 星期四 09:17 BJT

全球金市：金价上涨，因美联储维持利率不变后美元下跌

美国1月工厂活动加快增长，升至逾两年高位，因新订单持续增加，表明制造业回暖。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周三其黄金持仓量增加1.34%至809.74吨。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉；审校 李爽/张涛)
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