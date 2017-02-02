港报财经评论：游戏多人玩，IGG料有佳绩--经济日报2月2日

游戏多人玩 IGG料有佳绩/ 林瑞芬

正如早前估计，美股回吐，港股昨日难望开红盘，恒指 以23,211低开，收报23,318，跌0.18%。国指 收报9,756，跌0.48%。

虽然港股未能以红盘高开，但大市成交额淡静只有577.6亿港元，本周五A股复市，「港股通」恢复运行，到时才有个确认1月反弹浪结束的方向判断启示。

事实上，所见蓝筹，好友昨力托中移动 ，收报88.65港元，升0.9%，意图化解淡友的攻势。

技术上，港股在1月反弹以后，步入2月大涨的空间确实有限，恒指于23,600至24,000阻力区强烈，上周受制下降轨而回，暂时看不到大突破之动力。

恒指回吐先试22,900，以至50天平均綫22,544支持，调整也是合理，预计势温和。国指而言，10,000阻力非轻，略为反覆整固，守稳250天平均綫9,100左右的机会也不少，短期方向略为整固后窄幅上落为主。国指整固幅度料有限，因为借监上证指数走势，仍处近年上升通道之中，国指应该不会差得太远。

目前尚难下定论，港股结束1月反弹浪2月就会大跌重回升浪起点。观乎美元近日又回软，有利人币靠稳，这点略为对港股有利。美滙指数从高位由104回落之后，先跌穿50天平均綫，下试99水平忌失守，这为去年11月突破之阻力位，若失守，美滙指数或要进一步回吐考验250天平均綫至97.25水平。

此外，国家统计局昨日公布，2017年1月，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.3%，比上月微落0.1个百分点，仍较市场预期高0.1个百分点；至于中国非制造业商务活动指数为54.6%，比上月微升0.1个百分点。中国经济延续平稳扩张态势，新一年好开始。大市温和调整修正1月升幅为主，个股活跃，炒作主题料集中在炒业绩身上。当然，世事难料，美国总统特朗普自坐正后，日日开火，烽烟四起，最新在与药厂会面时，就谈到中、日两国近年将货币大幅贬值，是操控滙率的行为。特朗普顾问又批评德国利用弱欧元剥削贸易伙伴，总之，美国经济受压，是外国的错，美国本身没有问题？

回说佳绩股，建议可留意从事移动游戏开发业务的IGG 。据2016全球移动游戏产业白皮书报告显示，2016年全球移动游戏市场达369亿美元，占全球总游戏市场的37%。其中智能手机继续占有领导地位，2016年创造270亿美元，预计截止到2019年移动游戏将创造525亿美元，占总游戏市场44%。亚太地区目前是比重最大的区域，2016年收入为215亿美元，占总市场的58%。而中国游戏产业收入于2016年将超100亿美元，较2015年的71亿美元增长41%。

IGG去年6月止计，上半财年业绩收入录得1.26亿美元，按年增加21.4%；纯利2,611万美元，增长5.3%；每股盈利1.91美仙。然而，此上半财年报告，并未全反映公司于去年3月推出的新游戏「王国纪元」，畅销的战争策略类游戏，值得期待，下半财年将胜于上半财年，从而带动全年度业绩。

IGG之前的旗舰游戏「城堡争霸」，最高月流水仅1,300万美元左右。在「王国纪元」自去年3月推出，料「王国纪元」收入强劲之势将延续至今年，足以支撑公司2016/17年预测同比营收增长率维持双位数字。在2017/18年游戏储备中有一款开放世界沙箱RPG游戏《TUG》值得期待，该游戏与著名游戏《我的世界》相似，但画面细节更为丰富。

有畅销移动游戏的支持之外，IGG是香港上市移动游戏公司中唯一一家以美元作为主要收入的公司。公司90%以上的收入以美元计，而仅有三分之一的员工位于中国。这点有利规避人币贬值，带来的帐面滙兑亏损。最后，IGG截至去年6月底止持有净现金约1.59亿美元，在2014年及2015年财年度的派息比率为30%，但两个年度均有派特别股息的安排，派息比率从而分别上升至60%及90%，在派息上亦为吸引，不排除2016年度也有此派息安排。

观乎该股走势，去年12月有所回吐，但在5元已筑稳有力支持，向上回升如于后市突破降轨6港元阻力，大有机会先回探去年11月高位6.5港元左右，中期目标挑战7港元，昨收5.96港元。（完）

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