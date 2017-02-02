港报社评：争取选委提名支持，不能牺牲社会利益--明报2月2日

四大行政长官参选人近日频频接触不同界别选委，除了胡国兴外，另外3名参选人林郑月娥、叶刘淑仪和曾俊华，昨天先后与乡议局成员闭门会面，谈及发展新界乡郊土地、丁屋政策和丁屋僭建等问题。特首参选人为取得足够提名「入闸」，四出寻求支持，当然无可厚非，各界别选委提出的诉求倘若合理，亦不妨考虑；不过参选人在拉票时必须知所分寸，以社会整体利益为念，有原则有底线，面对不同界别选委开出的要求和条件，不能事事「有求必应」。

3名特首参选人与乡议局成员会晤后，都有公开谈及丁屋问题，不过说法皆空泛含糊。例如林郑月娥表示，若当选特首，会关注丁屋政策及丁屋僭建，惟未提具体主张；叶刘淑仪则提到，会在促进和谐的大前提下，平衡社会各方利益，包括检视丁屋政策、是否可以发展多层村屋等，惟需要先详细研究；曾俊华则提出可用混合模式发展丁屋及居屋，惟仅属初步提议未有细节，盼与乡议局及其他市民讨论。丁屋问题备受争议，社会上有声音质疑丁屋政策过时兼纵容特权，原居民则强调这是合法传统权益。几名参选人必须尽快阐明立场，让各界看清楚他们的具体政策主张。

丁屋政策始于1972年，原旨是原居民可为自己兴建房屋，维持原居社区的凝聚力，同时改善乡郊地区的房屋及卫生标准，然而根据政府解密文件，丁屋政策实施5年后，当局已发现丁屋滥用情况严重，出现未建成已转售等问题。2002年，审计署更发表报告，炮轰大量原居民将丁屋转售予非原居民，虚报丁屋需求量，要求地政总署介入处理。特区政府成立近20年，多名主事官员都说过要检讨丁屋政策，当中正正包括曾任规划环境地政局长的曾俊华，以及担任过发展局长的林郑月娥。2011年底，唐英年以特首参选人姿态，建议放宽丁权限制时，林太曾透露对「丁权无限」感困扰，担心影响土地开拓。

遗憾的是，政府的检讨迄今仍是只闻楼梯响，未见任何具体修订政策的建议，原因何在，叫人关注。另外，政府处理丁屋僭建，也惹来不少争议。2011年，申诉专员公署发表新界村屋与丁屋僭建的调查报告，显示问题严重。时任发展局长的林太提出严厉打击丁屋僭建，触发乡事派抗议，其后政府提出容许丁屋户主自愿登记僭建物，美其名是「理顺计划」，实际却有放弃严厉取缔之嫌。

根据发展局的说法，「理顺计划」容许村屋业主申报潜在风险较低、违例情况较轻的僭建物，经定期安全检核后可暂缓清拆。尽管当局声言完成取缔严重违规和高风险僭建物后，会分阶段逐步处理其他僭建，可是据屋宇署的资料，由2012年展开村屋僭建执法行动至去年初，当局共发出700多张清拆令，只有约四成执行。当年的酌情会否变成无止境的拖拉，令人关心，可是几名参选人的回应，都是含糊其辞。例如曾俊华表示，昨天会晤有提及丁屋僭建问题，他认为「最重要是结构上安全」，未提清拆进度；有记者早前问林太，会否因为获得乡议局提名，日后处理丁屋问题时「手软」，林太亦仅称一如既往依法办事，以务实方式处理长远问题。

乡议局在选委会中手握27票，当然希望发挥影响力，趁昨天的闭门会晤，向特首参选人提出各种诉求。观乎乡议局人士与3名参选人会后的发言，处理偏远村屋欠缺水电、容许丁屋「向高空发展」、重推「理顺计划」让未有申报僭建的原居民再登记、与乡事人士磋商开发棕地等，相信都是会晤触及的议题。原居民的合理权益，自然应当尊重，不过开发棕地涉及的巨额赔偿问题、重推「理顺计划」会否意味丁屋僭建清拆一拖再拖、容许兴建「高楼丁屋」会否恐模糊了城乡之别等，全都事关重大，牵涉庞大金钱利益，特首参选人必须提出合理和公道的主张，令各方面信服接受。

特首选举是小圈子选举，选委会内不同利益团体众多，各自都有诉求，然而特首参选人必须紧记，他们的服务对象，是全港700万市民。几名参选人跟不同界别选委接触时，必须以行动证明，不会但求讨好选委而乱开选举期票，牺牲社会整体利益。

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