港报社评：零售真回稳？，商家要动脑筋--经济日报2月2日

本港零售在春节期间回稳，显见港人有钱消费。惟美国总统特朗普新政恐为中美经贸添波折，及港元跟美元强势，或令港人对在港消费迟疑，商家需设法以优质、物超所值打动消费者。

零售市道经过连续两年下跌，去年底终见回稳，新春更报佳音，据部分商场估计，岁晚及春节期间，人流和生意额平均较去年增加约10%，且不论餐饮业、金舖、服装店都丁财两旺，是近年少见。此一方面受惠于访港旅客数目回升，入境处指出，在年三十晚至年初三期间，内地及其他地方访港旅客分别增加2%和5%。另一方面，虽然不少港人外游度岁，但留港市民大解悭囊，促使零售畅旺。

市民近年消费审慎，并非港人没钱消费，而是担心经济会变差，影响收入甚至饭碗。惟本港经济虽放缓，增长由2015年的2.4%大减至去年估计的1.4%，但失业率一直维持在约3.3%的甚低水平，而近期中国经济也似乎出现「L」形见底，内地自由行人数大跌后亦有见底迹象，让港人积压已久的消费力借节日喜庆爆发出来。

其实，港人因港元强势，外游变得便宜，纷纷前往如日本、英国、法国等地旅游消费，可见并非勒紧钱包，只是港元在外更好花费。

本港零售既已见底，消费可否大力回升，抑或仅略为回升？此尚难过于乐观，因有两大阴霾。其一，是美国新总统特朗普的新政，他上场以来不断签发行政命令，似显示其言出必行，陆续兑现其选举承诺，若他亦对中国经贸动真军，触发贸易战，香港经济势遭池鱼之殃，港人消费难没后顾之忧。

其二是滙率问题，在联系滙率下，强美元令港元变强，既减低本港旅游吸引力，亦令港人消费外流。若美元继续上升走势，情况恐将继续。

特朗普的政策和美元走势，并非港人可控制，本港商家应对之道，还是做好自己，在「平、靓、正」上再上层楼，吸引有实力消费者留港消费。如趁节日或举办更多活动推广促销，在定价和优惠上予人物超所值，提供更潮更合心商品及贴心服务，让市民更乐于留港消费享受。

怎样留住市民的心在港消费，就看商家有否花心思招徕，这并非单打独斗，若能互相配合，随时产生意想不到的协同效应，助本港零售市道回升。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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