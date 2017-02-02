港报社评：零售真回稳？，商家要动脑筋--经济日报2月2日

中国期市：原油期货规则和系统准备基本到位，料三季度能上市--南华期货
路透上海5月25日 - 中国首个国际化期货品种--原油期货的准备工作近期有所加快。国内大型期货公司--南华期货总经理罗旭峰周四预期，目前国内原油期货的规则和系统准备工作已基本到位，估计三季度能够实现上市。
本港零售在春节期间回稳，显见港人有钱消费。惟美国总统特朗普新政恐为中美经贸添波折，及港元跟美元强势，或令港人对在港消费迟疑，商家需设法以优质、物超所值打动消费者。
零售市道经过连续两年下跌，去年底终见回稳，新春更报佳音，据部分商场估计，岁晚及春节期间，人流和生意额平均较去年增加约10%，且不论餐饮业、金舖、服装店都丁财两旺，是近年少见。此一方面受惠于访港旅客数目回升，入境处指出，在年三十晚至年初三期间，内地及其他地方访港旅客分别增加2%和5%。另一方面，虽然不少港人外游度岁，但留港市民大解悭囊，促使零售畅旺。
市民近年消费审慎，并非港人没钱消费，而是担心经济会变差，影响收入甚至饭碗。惟本港经济虽放缓，增长由2015年的2.4%大减至去年估计的1.4%，但失业率一直维持在约3.3%的甚低水平，而近期中国经济也似乎出现「L」形见底，内地自由行人数大跌后亦有见底迹象，让港人积压已久的消费力借节日喜庆爆发出来。
其实，港人因港元强势，外游变得便宜，纷纷前往如日本、英国、法国等地旅游消费，可见并非勒紧钱包，只是港元在外更好花费。
本港零售既已见底，消费可否大力回升，抑或仅略为回升？此尚难过于乐观，因有两大阴霾。其一，是美国新总统特朗普的新政，他上场以来不断签发行政命令，似显示其言出必行，陆续兑现其选举承诺，若他亦对中国经贸动真军，触发贸易战，香港经济势遭池鱼之殃，港人消费难没后顾之忧。
其二是滙率问题，在联系滙率下，强美元令港元变强，既减低本港旅游吸引力，亦令港人消费外流。若美元继续上升走势，情况恐将继续。
特朗普的政策和美元走势，并非港人可控制，本港商家应对之道，还是做好自己，在「平、靓、正」上再上层楼，吸引有实力消费者留港消费。如趁节日或举办更多活动推广促销，在定价和优惠上予人物超所值，提供更潮更合心商品及贴心服务，让市民更乐于留港消费享受。
怎样留住市民的心在港消费，就看商家有否花心思招徕，这并非单打独斗，若能互相配合，随时产生意想不到的协同效应，助本港零售市道回升。
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路透5月25日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，玉山商业银行已经为勤德公司发起一笔30亿台币(1亿美元)的七年期再融资。
* 美联储会议记录令美元偏弱，台币随亚币走升 * 出口商抛汇需求减少，外资偏向汇入 * 明日台币兑美元区间料在30.000-30.200 路透台北5月25日 - 台币兑美元周四收升。交易员表示，因美元在美联储会议记录暗示将缓步升息后走弱、韩元兑美元升值以及外资汇入带动。 他们指出，今日外资两边皆有操作但偏向汇入，有月底作帐需求的出口商嫌美元价位偏低，今日抛汇量并不多；反而是油款等进口商逢低承接美元。 〞主要反映国际美元走弱，外资有进来但不多。〞一银行交易员说。 另一银行交易员则称，昨日出口商已趁美元偏强之际卖了不少，因此今日感觉比较安静，汇市交易量也较上日萎缩。 一大型银行交易员表示，昨晚美联储公布的会议记录暗示，决策者倾向于缓步升息。这使得今日有新一波资金流向亚洲新兴市场，不过感觉今日汇入的资金没有想像中多，或许与接下来有四天端午节连续假期，外资不愿承担风险所致。 该交易员指出，相较韩国股市在外资买超下频创纪录高位，今日台股虽也再创逾17年新高，但涨势似乎不如韩