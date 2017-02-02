《全球重要经济事件一览表》--2月2日-2月9日

中国期市：原油期货规则和系统准备基本到位，料三季度能上市--南华期货
路透上海5月25日 - 中国首个国际化期货品种--原油期货的准备工作近期有所加快。国内大型期货公司--南华期货总经理罗旭峰周四预期，目前国内原油期货的规则和系统准备工作已基本到位，估计三季度能够实现上市。
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2月2日(四)
巴黎--欧洲央行执委科尔参加一场晚餐讨论会(1845)。
柏林--德国央行执委多姆布雷特(Andreas Dombret)在一次银行业会议上发表讲话(1700)。
柏林--欧洲央行执委普雷特在德国商报主办的年会上发表主旨演讲(1700)。
德国哈雷--欧洲央行官员Ignazio Angeloni发表讲话(1600)。
卢布尔雅那--欧洲央行总裁德拉吉在欧央行与斯洛文尼亚央行就欧元问世10周年举行的联合会议上发表演说(1215)。
伦敦--英国央行宣布利率决定，并公布会议记录和通胀报告。
法兰克福--欧洲央行管委会会议，没有宣布利率决定的计划。
斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议(0800)。
2月3日(五)
布鲁塞尔--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在一次会议上发表主旨演讲，会议主题为“解决欧洲的不良贷款危机：重组债务、重振经济增长”(1245)。
美国OLYMPIA FIELDS--芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济形势和货币政策发表讲话(1415)。
挪威卑尔根市--挪威央行副总裁Egil Matsen发表讲话。
都柏林--爱尔兰央行总裁连恩发表讲话(1030)。
莫斯科--俄罗斯央行公布利率决定。
2月6日(一)
布鲁塞尔--比利时央行总裁斯麦茨(Jan Smets)发表讲话(1030)。
美国圣迭戈--费城联邦储备银行总裁哈克就“金融科技监管”发表讲话(2130)。
2月7日(二)
孟买--印度央行货币政策委员会会议。
堪培拉--澳洲央行利率会议(0330)。
2月8日(三)
斯德哥尔摩--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长古里亚和瑞典财长安德森出席记者会(1230)。
斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议。
惠灵顿--新西兰央行发布货币政策声明，宣布利率决定。
曼谷--泰国央行货币政策委员会会议。
2月9日(四)
伦敦--加拿大央行副总裁Lawrence Schembri发表演说(1635)。
美国圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策发表演讲(1410)。
日本高知县--日本央行副总裁中曾宏会见商界领袖。
芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就经济前景发表讲话(1800)。
悉尼--澳洲央行总裁洛威在一次晚宴上发表讲话。
马尼拉--菲律宾央行货币政策会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 张荻)
路透上海5月25日 - 中国首个国际化期货品种--原油期货的准备工作近期有所加快。国内大型期货公司--南华期货总经理罗旭峰周四预期，目前国内原油期货的规则和系统准备工作已基本到位，估计三季度能够实现上市。
路透5月25日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，玉山商业银行已经为勤德公司发起一笔30亿台币(1亿美元)的七年期再融资。
* 美联储会议记录令美元偏弱，台币随亚币走升 * 出口商抛汇需求减少，外资偏向汇入 * 明日台币兑美元区间料在30.000-30.200 路透台北5月25日 - 台币兑美元周四收升。交易员表示，因美元在美联储会议记录暗示将缓步升息后走弱、韩元兑美元升值以及外资汇入带动。 他们指出，今日外资两边皆有操作但偏向汇入，有月底作帐需求的出口商嫌美元价位偏低，今日抛汇量并不多；反而是油款等进口商逢低承接美元。 〞主要反映国际美元走弱，外资有进来但不多。〞一银行交易员说。 另一银行交易员则称，昨日出口商已趁美元偏强之际卖了不少，因此今日感觉比较安静，汇市交易量也较上日萎缩。 一大型银行交易员表示，昨晚美联储公布的会议记录暗示，决策者倾向于缓步升息。这使得今日有新一波资金流向亚洲新兴市场，不过感觉今日汇入的资金没有想像中多，或许与接下来有四天端午节连续假期，外资不愿承担风险所致。 该交易员指出，相较韩国股市在外资买超下频创纪录高位，今日台股虽也再创逾17年新高，但涨势似乎不如韩