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亚洲 | 2017年 2月 2日 星期四 09:26 BJT

《全球汇市》美元脱离近期低点，受美联储乐观评估及数据提振

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0781  1.0767  +0.13  -0.73  1.0860
    美元/日圆            113.04  113.23  -0.17  -6.03  120.30
    欧元/日圆         121.85  121.92  -0.06  -6.61  130.47
    美元/瑞郎            0.9914  0.9923  -0.09  -1.04  1.0018
    英镑/美元            1.2670  1.2652  +0.14 -14.03  1.4738
    美元/加元            1.3022  1.3048  -0.20  -5.90  1.3839
    美元/离岸人民币      6.8273  6.8274  -0.00  +3.95  6.5680
    澳元/美元            0.7623  0.7582  +0.54  +4.78  0.7275
    新西兰元/美元        0.7294  0.7278  +0.22  +6.87  0.6825
    澳元/日圆         86.190  85.840  +0.41  -1.63  87.620
    新西兰元/日圆     82.100  82.410  -0.38  +0.15  81.980
    英镑/日圆         143.25  143.32  -0.05 -19.17  177.22
    澳元/新西兰元     1.0447  1.0408  +0.37  -2.03  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 王兴亚/王丽鑫/王颖/汪红英；审校 张若琪/李爽/郑茵)
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