《全球汇市》美元脱离近期低点，受美联储乐观评估及数据提振

中国期市：原油期货规则和系统准备基本到位，料三季度能上市--南华期货
路透上海5月25日 - 中国首个国际化期货品种--原油期货的准备工作近期有所加快。国内大型期货公司--南华期货总经理罗旭峰周四预期，目前国内原油期货的规则和系统准备工作已基本到位，估计三季度能够实现上市。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0781 1.0767 +0.13 -0.73 1.0860 美元/日圆 113.04 113.23 -0.17 -6.03 120.30 欧元/日圆 121.85 121.92 -0.06 -6.61 130.47 美元/瑞郎 0.9914 0.9923 -0.09 -1.04 1.0018 英镑/美元 1.2670 1.2652 +0.14 -14.03 1.4738 美元/加元 1.3022 1.3048 -0.20 -5.90 1.3839 美元/离岸人民币 6.8273 6.8274 -0.00 +3.95 6.5680 澳元/美元 0.7623 0.7582 +0.54 +4.78 0.7275 新西兰元/美元 0.7294 0.7278 +0.22 +6.87 0.6825 澳元/日圆 86.190 85.840 +0.41 -1.63 87.620 新西兰元/日圆 82.100 82.410 -0.38 +0.15 81.980 英镑/日圆 143.25 143.32 -0.05 -19.17 177.22 澳元/新西兰元 1.0447 1.0408 +0.37 -2.03 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 王兴亚/王丽鑫/王颖/汪红英；审校 张若琪/李爽/郑茵)
路透上海5月25日 - 中国首个国际化期货品种--原油期货的准备工作近期有所加快。国内大型期货公司--南华期货总经理罗旭峰周四预期，目前国内原油期货的规则和系统准备工作已基本到位，估计三季度能够实现上市。
路透5月25日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，玉山商业银行已经为勤德公司发起一笔30亿台币(1亿美元)的七年期再融资。
* 美联储会议记录令美元偏弱，台币随亚币走升 * 出口商抛汇需求减少，外资偏向汇入 * 明日台币兑美元区间料在30.000-30.200 路透台北5月25日 - 台币兑美元周四收升。交易员表示，因美元在美联储会议记录暗示将缓步升息后走弱、韩元兑美元升值以及外资汇入带动。 他们指出，今日外资两边皆有操作但偏向汇入，有月底作帐需求的出口商嫌美元价位偏低，今日抛汇量并不多；反而是油款等进口商逢低承接美元。 〞主要反映国际美元走弱，外资有进来但不多。〞一银行交易员说。 另一银行交易员则称，昨日出口商已趁美元偏强之际卖了不少，因此今日感觉比较安静，汇市交易量也较上日萎缩。 一大型银行交易员表示，昨晚美联储公布的会议记录暗示，决策者倾向于缓步升息。这使得今日有新一波资金流向亚洲新兴市场，不过感觉今日汇入的资金没有想像中多，或许与接下来有四天端午节连续假期，外资不愿承担风险所致。 该交易员指出，相较韩国股市在外资买超下频创纪录高位，今日台股虽也再创逾17年新高，但涨势似乎不如韩