《全球主要央行动态》--1月26日-2月2日

路透基点：勤德公司发起30亿台币的再融资案
路透5月25日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，玉山商业银行已经为勤德公司发起一笔30亿台币(1亿美元)的七年期再融资。
以下所列为上周四下午至本周四上午(1月26日-2月2日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)在总统特朗普上任后的首次会议上维持利率不变，但对美国经济的评估相对乐观，暗示其在今年收紧货币政策的计划并未改变。美联储称，就业市场仍然强健，通胀攀升且经济信心增强，但并未给出下次升息时机的明确信号。
德国央行总裁魏德曼表示，如果近期通胀上升的趋势持续，欧洲央行应开始考虑撤走宽松货币政策。
欧洲央行管委诺沃特尼称，欧央行或在6月首次检视货币政策立场，但不会就逐步撤走刺激计划做决定。
日本央行维持货币政策不变，并上调经济成长预估，但警告称通胀触及2%目标的前景仍不确定，暗示决策者对日本企业上调薪资的意愿仍持谨慎态度。日本央行总裁黑田东彦未理会对美国总统特朗普保护主义政策立场的担忧，称特朗普承诺减税和大规模基建支出，如果落实，将扶助提振美国和全球成长。但央行表示，日本物价前景面临的风险偏下档，因近期通胀低迷，抑制了对未来物价增长幅度的预期。
加拿大央行总裁波洛兹表示，全球金融危机过后加拿大经济仍持续产能过剩，并称地缘政治风险及不确定性导致很难确定政策是否在正轨上。他表示，决策者一直关注着可能令通胀率超过或未实现央行目标的不确定事件；鉴于经济模式的不确定性，机械地使用利率决策是“欠考虑的”。
香港金融管理局(HKMA)发言人称，美联储决定维持利率不变，并表示美国经济表现逐步接近美联储的全面就业和物价稳定的政策目标，令今年循序渐进加息的条件增强。“随着美国利率逐渐正常化，全球资金流向、汇率和资产市场都可能会受到影响，”发言人说，“我们继续提醒银行、企业以及个人保持警觉，审慎管理风险，以应对往后美国加息可能引致的资金流向改变和市场波动。” (完)
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路透5月25日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，玉山商业银行已经为勤德公司发起一笔30亿台币(1亿美元)的七年期再融资。
* 美联储会议记录令美元偏弱，台币随亚币走升 * 出口商抛汇需求减少，外资偏向汇入 * 明日台币兑美元区间料在30.000-30.200 路透台北5月25日 - 台币兑美元周四收升。交易员表示，因美元在美联储会议记录暗示将缓步升息后走弱、韩元兑美元升值以及外资汇入带动。 他们指出，今日外资两边皆有操作但偏向汇入，有月底作帐需求的出口商嫌美元价位偏低，今日抛汇量并不多；反而是油款等进口商逢低承接美元。 〞主要反映国际美元走弱，外资有进来但不多。〞一银行交易员说。 另一银行交易员则称，昨日出口商已趁美元偏强之际卖了不少，因此今日感觉比较安静，汇市交易量也较上日萎缩。 一大型银行交易员表示，昨晚美联储公布的会议记录暗示，决策者倾向于缓步升息。这使得今日有新一波资金流向亚洲新兴市场，不过感觉今日汇入的资金没有想像中多，或许与接下来有四天端午节连续假期，外资不愿承担风险所致。 该交易员指出，相较韩国股市在外资买超下频创纪录高位，今日台股虽也再创逾17年新高，但涨势似乎不如韩
* 美联储最新会议记录基调不及预期强硬 * 欧元回升向六个半月高点 * 加拿大央行的乐观经济看法和油价坚挺，支撑加元走势 * 2017年全球主要货币汇率变化：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦5月25日 - 美元周四处于守势，此前公布的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录并不像预期的那般强硬，打压投资者对美元买盘兴趣；欧元朝着六个半月高点逐步回升。 周三公布的最新一次政策会议记录显示，美联储决策官员同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美联储会议记录被解读为联储对加息的看法愈发谨慎，打压了美元稍早的反弹势头。围绕美国总统特朗普的政治疑虑近期令美元承压。 美元指数 下跌0.3%，至96.972。 “会议纪录虽保留了再度升息的可能性，却不像一些投资人原本预期的那么鹰派口径，而市场早早就在臆测若会议纪录态度鹰派，可能会对美元很具支持力，”Caxton FX外汇分析师Alexandra Russell-O