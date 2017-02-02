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亚洲 | 2017年 2月 2日 星期四 10:34 BJT

《全球主要央行动态》--1月26日-2月2日

以下所列为上周四下午至本周四上午(1月26日-2月2日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)在总统特朗普上任后的首次会议上维持利率不变，但对美国经济的评估相对乐观，暗示其在今年收紧货币政策的计划并未改变。美联储称，就业市场仍然强健，通胀攀升且经济信心增强，但并未给出下次升息时机的明确信号。

德国央行总裁魏德曼表示，如果近期通胀上升的趋势持续，欧洲央行应开始考虑撤走宽松货币政策。

欧洲央行管委诺沃特尼称，欧央行或在6月首次检视货币政策立场，但不会就逐步撤走刺激计划做决定。

日本央行维持货币政策不变，并上调经济成长预估，但警告称通胀触及2%目标的前景仍不确定，暗示决策者对日本企业上调薪资的意愿仍持谨慎态度。日本央行总裁黑田东彦未理会对美国总统特朗普保护主义政策立场的担忧，称特朗普承诺减税和大规模基建支出，如果落实，将扶助提振美国和全球成长。但央行表示，日本物价前景面临的风险偏下档，因近期通胀低迷，抑制了对未来物价增长幅度的预期。

加拿大央行总裁波洛兹表示，全球金融危机过后加拿大经济仍持续产能过剩，并称地缘政治风险及不确定性导致很难确定政策是否在正轨上。他表示，决策者一直关注着可能令通胀率超过或未实现央行目标的不确定事件；鉴于经济模式的不确定性，机械地使用利率决策是“欠考虑的”。

香港金融管理局(HKMA)发言人称，美联储决定维持利率不变，并表示美国经济表现逐步接近美联储的全面就业和物价稳定的政策目标，令今年循序渐进加息的条件增强。“随着美国利率逐渐正常化，全球资金流向、汇率和资产市场都可能会受到影响，”发言人说，“我们继续提醒银行、企业以及个人保持警觉，审慎管理风险，以应对往后美国加息可能引致的资金流向改变和市场波动。” (完)

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