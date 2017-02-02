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亚洲 | 2017年 2月 2日 星期四 09:38 BJT

金属期市：伦敦期铜在三个月高点下方徘徊，因担心供应受阻

全球最大铜矿--必和必拓(BHP Billiton) 智利Escondida铜矿的工会告诉路透，该铜矿的(COPY)工人投票拒绝公司开出的薪资条件，将继续进行罢工。

经过几年来削减预算及压缩现有矿场后，全球矿业巨擘正再度找寻新矿床。行业分析师称2017年将见到矿业勘探支出五年来首次增加。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/张若琪 审校 王颖/李爽)
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