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亚洲 | 2017年 2月 2日 星期四 09:58 BJT

《全球汇市》美元小跌趋向近期低点，澳元受贸易数据提振上扬

纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0782  1.0767  +0.14  +2.56  1.0513
    美元/日圆            113.02  113.23  -0.19  -3.29  116.87
    欧元/日圆         121.86  121.92  -0.05  -1.04  123.14
    美元/瑞郎            0.9915  0.9923  -0.08  -2.58  1.0178
    英镑/美元            1.2673  1.2652  +0.17  +2.73  1.2336
    美元/加元            1.3015  1.3048  -0.25  -3.09  1.3430
    美元/离岸人民币      6.8290  6.8274  +0.02  -2.06  6.9726
    澳元/美元            0.7627  0.7582  +0.59  +5.71  0.7215
    新西兰元/美元        0.7295  0.7278  +0.23  +5.10  0.6941
    澳元/日圆         86.230  85.840  +0.45  +2.27  84.320
    新西兰元/日圆     82.100  82.410  -0.38  +1.15  81.170
    英镑/日圆         143.25  143.32  -0.05  -0.53  144.02
    澳元/新西兰元     1.0452  1.0408  +0.42  +0.66  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译/审校王颖/徐文焰/张涛/汪红英/王兴亚/张若琪)
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