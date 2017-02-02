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亚洲 | 2017年 2月 2日 星期四 09:49 BJT

香港个股：鼎晖已分派万洲国际近4%股份，不再是主要股东

路透香港2月2日 - 全球最大猪肉食品公司--万洲国际 称，中国私募股权公司鼎晖投资（CDH）已分派手上近4%的股份，不再为该公司的主要股东。

据周三晚间公告，鼎晖已向若干潜在承让人分派约5.37亿股万洲国际的股份，相当于后者已发行股本约3.67%的股份；此举令鼎晖的持股比例从12.94%降至9.27%。

鼎晖此前以配售形式出售万洲国际10亿股股份，同时寻求将最多约6.97亿股股份分派予其若干有限合伙人及/或投资者及其联属人士，使其持股比例由19.77%降至8.18%。

据联交所资料显示，截至去年底为止，万洲国际最大股东兴泰集团及第二大股东万隆与王梅香的持股比例分别为36%及16.19%。

万洲国际周四早盘股价反覆，盘初跌0.34%后转升。香港时间09:44，该股升0.17%，报5.89港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
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