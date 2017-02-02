香港个股：鼎晖已分派万洲国际近4%股份，不再是主要股东

中国期市：原油期货规则和系统准备基本到位，料三季度能上市--南华期货
路透上海5月25日 - 中国首个国际化期货品种--原油期货的准备工作近期有所加快。国内大型期货公司--南华期货总经理罗旭峰周四预期，目前国内原油期货的规则和系统准备工作已基本到位，估计三季度能够实现上市。
路透香港2月2日 - 全球最大猪肉食品公司--万洲国际 称，中国私募股权公司鼎晖投资（CDH）已分派手上近4%的股份，不再为该公司的主要股东。
据周三晚间公告，鼎晖已向若干潜在承让人分派约5.37亿股万洲国际的股份，相当于后者已发行股本约3.67%的股份；此举令鼎晖的持股比例从12.94%降至9.27%。
鼎晖此前以配售形式出售万洲国际10亿股股份，同时寻求将最多约6.97亿股股份分派予其若干有限合伙人及/或投资者及其联属人士，使其持股比例由19.77%降至8.18%。
据联交所资料显示，截至去年底为止，万洲国际最大股东兴泰集团及第二大股东万隆与王梅香的持股比例分别为36%及16.19%。
万洲国际周四早盘股价反覆，盘初跌0.34%后转升。香港时间09:44，该股升0.17%，报5.89港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透上海5月25日 - 中国首个国际化期货品种--原油期货的准备工作近期有所加快。国内大型期货公司--南华期货总经理罗旭峰周四预期，目前国内原油期货的规则和系统准备工作已基本到位，估计三季度能够实现上市。
路透5月25日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，玉山商业银行已经为勤德公司发起一笔30亿台币(1亿美元)的七年期再融资。
* 美联储会议记录令美元偏弱，台币随亚币走升 * 出口商抛汇需求减少，外资偏向汇入 * 明日台币兑美元区间料在30.000-30.200 路透台北5月25日 - 台币兑美元周四收升。交易员表示，因美元在美联储会议记录暗示将缓步升息后走弱、韩元兑美元升值以及外资汇入带动。 他们指出，今日外资两边皆有操作但偏向汇入，有月底作帐需求的出口商嫌美元价位偏低，今日抛汇量并不多；反而是油款等进口商逢低承接美元。 〞主要反映国际美元走弱，外资有进来但不多。〞一银行交易员说。 另一银行交易员则称，昨日出口商已趁美元偏强之际卖了不少，因此今日感觉比较安静，汇市交易量也较上日萎缩。 一大型银行交易员表示，昨晚美联储公布的会议记录暗示，决策者倾向于缓步升息。这使得今日有新一波资金流向亚洲新兴市场，不过感觉今日汇入的资金没有想像中多，或许与接下来有四天端午节连续假期，外资不愿承担风险所致。 该交易员指出，相较韩国股市在外资买超下频创纪录高位，今日台股虽也再创逾17年新高，但涨势似乎不如韩