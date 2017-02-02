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亚洲 | 2017年 2月 2日 星期四 10:59 BJT

台湾债市：五年券106/2期殖利率开红盘首日下跌，台币涨升热钱汇入

路透台北2月2日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周四新春开盘首日下跌。尽管美国公债殖利率上行，但今日新春开红盘日台币大涨，热钱汇入有利五年以下的短券。

交易员表示，台湾金融市场休市期间，美国总统特朗普的连串保护主义举措令人意外，但是美10年期公债受此影响尚且不大，料市场仍紧盯后续发展。今日台债新春开红盘首日交易仍淡，仍有不少交易员还在休假，年假味仍浓。

〞休假期间美国蛮精彩的，但是美债还在区间内。〞一位大证券商交易员说。

他们认为，特朗普的连番举措对于市场的影响性尚在评估，执行情况可能也需再观察，目前美债的水位反应了美国未来通膨会推升，景气变好的预期，也因为美国各种数据表现一直不错，才能支撑美债一直在这个水位。

台币兑美元 周四早盘一度升值2角，创逾四个月高位。交易员表示，因农历春节休假期间，美元指数.DXY回落100以下，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)并未发出近期升息的暗示。

本地时间1041台币兑美元升1.82角报31.178。106/2期 殖利率跌0.95基点报0.8205%，但成交仍淡只有2.5亿台币。

交易员预估，今日五年公债106/2期区间在0.815-0.835%。

美国公债价格周三缩小跌幅，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)维持利率不变，但对美国经济的评估相对乐观，未采取非常鹰派的预期。指标10年期公债 收益率报2.47%，低于美联储声明发出前的约2.49%，但高于周二尾盘的2.45%。

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