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亚洲 | 2017年 2月 2日 星期四 10:12 BJT

更新版 1-台湾汇市：台币盘初创逾四个月高位反映长假美元弱势，但交投淡静

(新增分析师说法及更新数据)

路透台北2月2日 - 台币兑美元 周四早盘一度升值2角，创逾四个月高位。交易员表示，因农历春节休假期间，美元指数 回落100以下，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)并未发出近期升息的暗示。

他们称，虽然台币走势偏强，但只是反映近日美元的弱势。实质买卖需求并不强，观望气氛较为浓厚。 台北外汇开盘一小时成交量仅0.92亿美元，交投明显较上日同时段的2.29亿美元萎缩。

〞美元在休假期偏弱一点，主要反映此一原因。外资还没有明显动作。〞一公股银行交易员说。

另一银行交易主管也称，早上实质交易偏少，虽有外资卖出美元，但量偏少。

本地时间10:05，台币兑美元报31.179，盘初一度高见31.160，上日收报31.360，此前高位在2016年9月22日的31.160。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇 报31.095/31.110，上日收在31.090。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三在总统特朗普上任后的首次会议上维持利率不变，但对美国经济的评估相对乐观，暗示其在今年收紧货币政策的计划并未改变。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•31.150-31.250。

最新相关报导链接：

--《全球汇市》美元缩减升幅，此前美联储声明指出基于市场的通胀仍处于低位

--《即时观点》美联储维持利率不变，对经济仍持乐观看法 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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