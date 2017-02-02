更新版 1-台湾汇市：台币盘初创逾四个月高位反映长假美元弱势，但交投淡静

中国期市：原油期货规则和系统准备基本到位，料三季度能上市--南华期货
路透上海5月25日 - 中国首个国际化期货品种--原油期货的准备工作近期有所加快。国内大型期货公司--南华期货总经理罗旭峰周四预期，目前国内原油期货的规则和系统准备工作已基本到位，估计三季度能够实现上市。
(新增分析师说法及更新数据)
路透台北2月2日 - 台币兑美元 周四早盘一度升值2角，创逾四个月高位。交易员表示，因农历春节休假期间，美元指数 回落100以下，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)并未发出近期升息的暗示。
他们称，虽然台币走势偏强，但只是反映近日美元的弱势。实质买卖需求并不强，观望气氛较为浓厚。 台北外汇开盘一小时成交量仅0.92亿美元，交投明显较上日同时段的2.29亿美元萎缩。
〞美元在休假期偏弱一点，主要反映此一原因。外资还没有明显动作。〞一公股银行交易员说。
另一银行交易主管也称，早上实质交易偏少，虽有外资卖出美元，但量偏少。
本地时间10:05，台币兑美元报31.179，盘初一度高见31.160，上日收报31.360，此前高位在2016年9月22日的31.160。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇 报31.095/31.110，上日收在31.090。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三在总统特朗普上任后的首次会议上维持利率不变，但对美国经济的评估相对乐观，暗示其在今年收紧货币政策的计划并未改变。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•31.150-31.250。
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--《全球汇市》美元缩减升幅，此前美联储声明指出基于市场的通胀仍处于低位
--《即时观点》美联储维持利率不变，对经济仍持乐观看法 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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路透5月25日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，玉山商业银行已经为勤德公司发起一笔30亿台币(1亿美元)的七年期再融资。
* 美联储会议记录令美元偏弱，台币随亚币走升 * 出口商抛汇需求减少，外资偏向汇入 * 明日台币兑美元区间料在30.000-30.200 路透台北5月25日 - 台币兑美元周四收升。交易员表示，因美元在美联储会议记录暗示将缓步升息后走弱、韩元兑美元升值以及外资汇入带动。 他们指出，今日外资两边皆有操作但偏向汇入，有月底作帐需求的出口商嫌美元价位偏低，今日抛汇量并不多；反而是油款等进口商逢低承接美元。 〞主要反映国际美元走弱，外资有进来但不多。〞一银行交易员说。 另一银行交易员则称，昨日出口商已趁美元偏强之际卖了不少，因此今日感觉比较安静，汇市交易量也较上日萎缩。 一大型银行交易员表示，昨晚美联储公布的会议记录暗示，决策者倾向于缓步升息。这使得今日有新一波资金流向亚洲新兴市场，不过感觉今日汇入的资金没有想像中多，或许与接下来有四天端午节连续假期，外资不愿承担风险所致。 该交易员指出，相较韩国股市在外资买超下频创纪录高位，今日台股虽也再创逾17年新高，但涨势似乎不如韩