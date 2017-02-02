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亚洲 | 2017年 2月 2日 星期四 10:36 BJT

国际油市：延长OPEC减产协议可能会打击沙特平衡油市的计划--贡渥

“如果他们在2017年保持100万桶/日的减产幅度，而且俄罗斯也帮一些忙，则减产幅度可能达到250万桶/日，”Fyfe表示。那样的减产规模“将推动油价急剧升高，而他们不希望那样”。

OPEC说过，减产协议可以再延长六个月。但OPEC一些成员国的石油部长曾表示，这是不可能的。

Fyfe表示，根据OPEC目前的计划，从第二季开始，油市可能从库存中吸走大约1.2亿桶，使油价今年保持在55-60美元范围，最终在2018年“漂”向70-75美元。

Fyfe表示，这会确保油价不会变得过高或过低。(完)

(编译 汪红英/张涛；审校 王颖/郑茵)
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