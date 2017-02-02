澳新汇市：贸易数据推动澳元触及近三个月高位，新西兰元小涨

中国期市：原油期货规则和系统准备基本到位，料三季度能上市--南华期货
路透上海5月25日 - 中国首个国际化期货品种--原油期货的准备工作近期有所加快。国内大型期货公司--南华期货总经理罗旭峰周四预期，目前国内原油期货的规则和系统准备工作已基本到位，估计三季度能够实现上市。
贸易数据可能缓解澳洲AAA评级被调降的风险，并通过获利、收入和税收传导至整个经济。
“贸易顺差创纪录表明，大宗商品价格上涨在提振名义GDP，”凯投宏观(Capital Economics)首席分析师Paul Dales表示。
“出口量增加，表明去年第四季实质GDP增长至少可能强于我们的设想。”
澳元和新西兰元兑美元今年迄今均表现强劲，分别涨6%和5.3%。
与此同时，美元走势低迷，投资者因美国总统特朗普的贸易保护主义政策愈发倾向于避险。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三在总统特朗普上任后的首次会议上维持利率不变，但对美国经济的评估相对乐观。这在一定程度上支撑了美元。
澳元兑其他货币表现不俗，欧元兑澳元 下滑0.4%，英镑兑澳元 跌0.3%，澳元兑日圆 微升0.3%。
新西兰元兑美元 涨0.2%报0.7295，但仍不及本周稍早触及的两个半月高位。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王颖/李爽 审校 张涛/王兴亚)
路透上海5月25日 - 中国首个国际化期货品种--原油期货的准备工作近期有所加快。国内大型期货公司--南华期货总经理罗旭峰周四预期，目前国内原油期货的规则和系统准备工作已基本到位，估计三季度能够实现上市。
路透5月25日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，玉山商业银行已经为勤德公司发起一笔30亿台币(1亿美元)的七年期再融资。
* 美联储会议记录令美元偏弱，台币随亚币走升 * 出口商抛汇需求减少，外资偏向汇入 * 明日台币兑美元区间料在30.000-30.200 路透台北5月25日 - 台币兑美元周四收升。交易员表示，因美元在美联储会议记录暗示将缓步升息后走弱、韩元兑美元升值以及外资汇入带动。 他们指出，今日外资两边皆有操作但偏向汇入，有月底作帐需求的出口商嫌美元价位偏低，今日抛汇量并不多；反而是油款等进口商逢低承接美元。 〞主要反映国际美元走弱，外资有进来但不多。〞一银行交易员说。 另一银行交易员则称，昨日出口商已趁美元偏强之际卖了不少，因此今日感觉比较安静，汇市交易量也较上日萎缩。 一大型银行交易员表示，昨晚美联储公布的会议记录暗示，决策者倾向于缓步升息。这使得今日有新一波资金流向亚洲新兴市场，不过感觉今日汇入的资金没有想像中多，或许与接下来有四天端午节连续假期，外资不愿承担风险所致。 该交易员指出，相较韩国股市在外资买超下频创纪录高位，今日台股虽也再创逾17年新高，但涨势似乎不如韩