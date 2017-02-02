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亚洲 | 2017年 2月 2日 星期四 10:14 BJT

澳新汇市：贸易数据推动澳元触及近三个月高位，新西兰元小涨

贸易数据可能缓解澳洲AAA评级被调降的风险，并通过获利、收入和税收传导至整个经济。

“贸易顺差创纪录表明，大宗商品价格上涨在提振名义GDP，”凯投宏观(Capital Economics)首席分析师Paul Dales表示。

“出口量增加，表明去年第四季实质GDP增长至少可能强于我们的设想。”

澳元和新西兰元兑美元今年迄今均表现强劲，分别涨6%和5.3%。

与此同时，美元走势低迷，投资者因美国总统特朗普的贸易保护主义政策愈发倾向于避险。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三在总统特朗普上任后的首次会议上维持利率不变，但对美国经济的评估相对乐观。这在一定程度上支撑了美元。

澳元兑其他货币表现不俗，欧元兑澳元 下滑0.4%，英镑兑澳元 跌0.3%，澳元兑日圆 微升0.3%。

新西兰元兑美元 涨0.2%报0.7295，但仍不及本周稍早触及的两个半月高位。(完)

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