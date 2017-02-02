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亚洲 | 2017年 2月 2日 星期四 10:50 BJT

《汇市简讯》澳元/美元上涨，市场已消化区间卖单

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* 空头回补加上新买盘进驻，推动澳元/美元上涨

* 市场已消化0.7630-0.7640间的卖单--因澳洲贸易数据强劲奠下偏多基调

* 强劲的澳洲贸易数据料提振澳洲经济增长数据

* 突破0.7605/10的双重顶，目标上看0.77上方

* 目前为止高点为0.7648，且并无回撤迹象

(完)

(编译 张若琪 审校 郑茵)
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