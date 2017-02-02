主要国家经济指标预测--2月3日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月3日(五) 0145 中国财新制造业采购经理人指数(PMI) 1月终值 51.8 51.9 0845 意大利Markit/ADACI服务业PMI 1月 52.5 52.3 0850 法国Markit服务业PMI 1月终值 53.9 53.9 综合PMI 53.8 53.8 0855 德国Markit服务业PMI 1月终值 53.2 53.2 综合PMI 54.7 54.7 0900 欧元区Markit服务业PMI 1月终值 53.6 53.6 综合PMI 54.3 54.3 0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 1月 55.8 56.2 1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 1月初值 +0.2% +0.4% (较上年同期) +0.9% +0.5% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -1.9% +0.4% (较上年同期) +0.8% +0.5% 1000 欧元区零售销售(较前月) 12月 +0.3% -0.4% (较上年同期) +1.8% +2.3% 1330 美国非农就业岗位(万人) 1月 增加17.5 增加15.6 民间就业岗位(万人) 增加16.9 增加14.4 制造业就业岗位(万人) 增加0.4 增加1.7 政府部门就业岗位(万人) -- 增加1.2 失业率 4.7% 4.7% 平均时薪(较前月) +0.3% +0.4% 每周平均工时 34.3 34.3 劳动力就业参与率 -- 62.7% 1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 1月终值 -- 55.4 服务业PMI -- 55.1 1500 美国工厂订单(较前月) 12月 +1.0% -2.4% 扣除运输的工厂订单(较前月) -- +0.1% 耐久财(耐用品)订单(较前月) 12月修正值 -- -0.4% 扣除运输的耐久财订单(较前月) -- +0.5% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- +1.7% 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- +0.8% 1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 1月 57.0 56.6 企业活动分项指数 61.2 60.9 就业分项指数 -- 52.7 新订单分项指数 -- 60.7 投入物价分项指数 -- 56.1 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2月1日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 卖超13,593 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 卖超1,439 -- 2月2日(四) 0030 澳洲建筑许可 12月 -1.2% -2.0% 民间住宅建筑许可 -1.6% -- 0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差22 进口 +1% -- 出口 +5% -- 0500 日本消费者信心指数 1月 43.2 -- 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 12月 -3.5% -- 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 1月 52.2 53.8 1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 +0.7% +0.4% (较上年同期) +1.6% +1.3% 1200 英国央行利率决定 2月 0.25% 0.25% 量化宽松规模(亿英镑) 4,350 4,350 货币政策委员会(MPC)投票结果 0-9-0 0-9-0 (升息-不变-降息) 1230 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 1月 45,934 -- 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月28日当周 24.6 25.0 四周均值(万人) 24.8 -- 续请失业金人数(万人) 1月21日当周 206.4 206.5 1330 美国单位劳工成本 第四季初值 +1.7% +1.9% 非农业生产率 +1.3% +1.0% 2230 澳洲AIG服务业指数 1月 54.5 -- 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 12月 盈余85.7 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 汪红英/戴素萍；审校 张若琪)