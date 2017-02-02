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亚洲 | 2017年 2月 3日 星期五 07:25 BJT

****主要国家经济指标预测--2月3日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段     预估值       前值
    
    2月3日(五)
    0145 中国财新制造业采购经理人指数(PMI)        1月终值       51.8       51.9  
    0845 意大利Markit/ADACI服务业PMI                1月         52.5       52.3
    0850 法国Markit服务业PMI                      1月终值       53.9       53.9
                   综合PMI                                      53.8       53.8
    0855 德国Markit服务业PMI                      1月终值       53.2       53.2
                   综合PMI                                      54.7       54.7
    0900 欧元区Markit服务业PMI                    1月终值       53.6       53.6
                     综合PMI                                    54.3       54.3
    0930 英国Markit/CIPS服务业PMI                   1月         55.8       56.2
    1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)        1月初值      +0.2%      +0.4%
                              (较上年同期)                     +0.9%      +0.5%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                -1.9%      +0.4%
                                   (较上年同期)                +0.8%      +0.5%
    1000 欧元区零售销售(较前月)                    12月        +0.3%      -0.4%
                       (较上年同期)                            +1.8%      +2.3%
    1330 美国非农就业岗位(万人)                     1月     增加17.5   增加15.6
             民间就业岗位(万人)                             增加16.9   增加14.4
             制造业就业岗位(万人)                            增加0.4    增加1.7
             政府部门就业岗位(万人)                               --    增加1.2
             失业率                                             4.7%       4.7%
             平均时薪(较前月)                                  +0.3%      +0.4%
             每周平均工时                                       34.3       34.3
             劳动力就业参与率                                     --      62.7%
    1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)        1月终值         --       55.4
                   服务业PMI                                      --       55.1
    1500 美国工厂订单(较前月)                      12月        +1.0%      -2.4%
             扣除运输的工厂订单(较前月)                           --      +0.1%
             耐久财(耐用品)订单(较前月)        12月修正值         --      -0.4%
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                         --      +0.5%
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                         --      +1.7%
             扣除飞机的非国防资本财订单(较前月)                   --      +0.8%
    1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数          1月         57.0       56.6
                          企业活动分项指数                      61.2       60.9
                              就业分项指数                        --       52.7
                            新订单分项指数                        --       60.7
                          投入物价分项指数                        --       56.1 


    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 

    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段      现值       预估值

    2月1日(三)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                   前周   卖超13,593        --
         外资投资日本股票(亿日圆)                           卖超1,439        --
    
    2月2日(四)
    0030 澳洲建筑许可                              12月        -1.2%       -2.0%
             民间住宅建筑许可                                  -1.6%         --
    0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元)            12月    顺差35.11      顺差22   
                       进口                                      +1%         --         
                       出口                                      +5%         --  
    0500 日本消费者信心指数                         1月         43.2         --
    0815 瑞士零售销售(较上年同期)                  12月        -3.5%         -- 
    0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI                   1月         52.2        53.8
    1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)         12月        +0.7%       +0.4%
                                  (较上年同期)                 +1.6%       +1.3%
    1200 英国央行利率决定                         　2月        0.25%       0.25%
                量化宽松规模(亿英镑)                           4,350       4,350
                货币政策委员会(MPC)投票结果                    0-9-0       0-9-0
                                                                 (升息-不变-降息)
    1230 美国Challenger企业计划裁员岗位(个)         1月       45,934         --
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)           1月28日当周     24.6        25.0
                 四周均值(万人)                                 24.8         --  
                 续请失业金人数(万人)           1月21日当周    206.4       206.5
    1330 美国单位劳工成本                        第四季初值    +1.7%       +1.9%
             非农业生产率                                      +1.3%       +1.0% 
    2230 澳洲AIG服务业指数                          1月         54.5         --
    2300 韩国经常帐收支(亿美元)                    12月     盈余85.7         -- 
   (完)  
 
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 汪红英/戴素萍；审校 张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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